Borghetto S. Spirito in lutto: addio ad Antonino Italiano, storico presidente della Croce Bianca

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo Borghetto Santo Spirito. È infatti mancato, all'età di 71 anni, dopo una lunga malattia, Antonino Italiano, per tutti Nino, storico presidente della Croce Bianca cittadina.
"Oggi Borghetto Santo Spirito perde una persona che è stata un’autentica colonna portante della nostra comunità - commenta il sindaco Giancarlo Canepa - Un punto di riferimento per tutti. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del volontariato locale".
"Un uomo che ha dedicato anni della propria vita al servizio degli altri, con discrezione, serietà, senso del dovere, spirito di servizio e tanta umanità - prosegue il primo cittadino - Alla sua famiglia, al Presidente Gabriele Possemato, ai militi e a tutta la Croce Bianca va il cordoglio mio personale e di tutta l’amministrazione comunale".
"Da sindaco, ma prima ancora da cittadino, sento il dovere di ringraziarlo per quello che ha fatto per Borghetto, per i volontari, per tutti coloro che hanno avuto bisogno di aiuto, soprattutto nei momenti più difficili - conclude Canepa - Grazie Nino, faremo tesoro del tuo esempio".
I funerali avranno luogo martedì 30 dicembre, alle ore 15, nella Chiesa Parrocchiale di San Matteo a Borghetto S. Spirito, partendo dalla sede della Croce Bianca dove il feretro giungerà alle ore 9.30 circa.
Il santo rosario verrà recitato domenica 28 e lunedì 29 dicembre, alle ore 18, nella camera ardente dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Antonino Italiano lascia la moglie Marina, la mamma Grazia, i figli Christian con Jessica e Grazia con Marco, gli adorati nipoti Greta e Nicolò, la sorella Mimma, i nipoti Grace con Peter e Francesca con Tony, i cognati, i cugini unitamente ai parenti ed amici tutti.
Dalla famiglia la richiesta non di fiori, ma di eventuali donazioni alla P.A. Croce Bianca di Borghetto S. Spirito. C/C Bancario IBAN IT45 D030 6909 6061 0000 0005 276. Intestato a: CROCE BIANCA BORGHETTO S.S.