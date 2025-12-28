Borghetto S. Spirito in lutto: addio ad Antonino Italiano, storico presidente della Croce Bianca

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo Borghetto Santo Spirito. È infatti mancato, all'età di 71 anni, dopo una lunga malattia, Antonino Italiano, per tutti Nino, storico presidente della Croce Bianca cittadina.

"Oggi Borghetto Santo Spirito perde una persona che è stata un’autentica colonna portante della nostra comunità - commenta il sindaco Giancarlo Canepa - Un punto di riferimento per tutti. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del volontariato locale".

"Un uomo che ha dedicato anni della propria vita al servizio degli altri, con discrezione, serietà, senso del dovere, spirito di servizio e tanta umanità - prosegue il primo cittadino - Alla sua famiglia, al Presidente Gabriele Possemato, ai militi e a tutta la Croce Bianca va il cordoglio mio personale e di tutta l’amministrazione comunale".