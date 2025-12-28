 / Cronaca

Cronaca | 28 dicembre 2025, 09:30

Savona, a fuoco bidoni dei rifiuti e un'auto nella zona dell'Oltreletimbro

Per fortuna non ci sarebbero danni a persone, ma per il quartiere torna a porsi il tema della sicurezza

Savona, a fuoco bidoni dei rifiuti e un'auto nella zona dell'Oltreletimbro

Ancora atti vandalici a Savona nella zona dell'Oltreletimbro di Santa Rita e San Michele. A farne le spese alcuni bidoni condominiali dei rifiuti e un'auto. 

Nell notte è stato dato fuoco ad alcuni bidoni dei rifiuti in via Bourniquez e in via Carissimo e Crotti. In corso Tardy, invece, nella zona del Palazzetto Pagnini, il fuoco ha colpito anche un'auto parcheggiata. 

Non ci sarebbero, per fortuna, danni a persone ma si pone, ancora una volta, il problema degli atti vandalici e della sicurezza nel quartiere dell'Oltreletimbro, più volte segnalato dai residenti.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium