Savona, a fuoco bidoni dei rifiuti e un'auto nella zona dell'Oltreletimbro

Ancora atti vandalici a Savona nella zona dell'Oltreletimbro di Santa Rita e San Michele. A farne le spese alcuni bidoni condominiali dei rifiuti e un'auto.

Nell notte è stato dato fuoco ad alcuni bidoni dei rifiuti in via Bourniquez e in via Carissimo e Crotti. In corso Tardy, invece, nella zona del Palazzetto Pagnini, il fuoco ha colpito anche un'auto parcheggiata.