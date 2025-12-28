Lunedì 29 dicembre visita gratuita con gli attori a Finalborgo

Lunedì pomeriggio a Finalborgo un incontro speciale con due grandi attori italiani, Chiara Buratti e Roberto Tesconi, che racconteranno insieme all’architetto Roberto Grossi e al pianista Alessio Briano, curiosità e aneddoti si sulla loro professione di attori sia su due straordinari spazi monumentali: il Teatro Aycardi e dell’Auditurium Destefanis.

L’evento è su prenotazione gratuita, per un numero limitato di persone ed è articolato su due turni pomeridiani.

Il primo turno alle ore 15,00 e il secondo turno alle ore 17,30. Ritrovo presso il Teatro Aycardi.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

PER PRENOTARE: si può telefonare o chiedere informazioni allo IAT di Filnalmarina, Via San Pietro 14 - TEL.: 019 681019, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

L'evento è organizzato dal Comune di Finale Ligure in collaborazione con l'Associazione Culturale E20.

Roberto Tesconi, Diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” Roma. Riceve importanti riconoscimenti: nomination al 23° Berlin Film Festival; Migliore Attore giovane 1987; Migliore Attore 2010, Festival di Borgio Verezzi: Ha lavorato con registi del calibro di Werner Schroeter, Francesco Maselli, Giulio Questi, Pupi Avati, Paolo e Vittorio Taviani. In televisione ha interpretato ruoli in Romanzo Criminale, La Squadra, Ciao Professore, Amico Mio, L’Avvocato delle Donne; in teatro con Mariangela Melato, Ottavia Piccolo, Roberto Herlizka, Sergio Castellitto, Gigi Proietti, Paolo Bonacelli. E’ stato diretto da Franco Zeffirelli, Enrico Maria Salerno, Egisto Marcucci,Luca De Filippo, Gabriele Lavia.

Chiara Buratti è bolognese di nascita e vive ad Asti. La sua carriera si è sviluppata come attrice, conduttrice, giornalista. Per quanto riguarda il teatro, sta portando in tournèe il Decamerock, spettacolo di parole e musica per la regia di Roberto Tarasco, Un loft per sei che ha debuttato in AstiTeatro 2023 per la regia di Fabrizio Rizzolo e Quattro donne, monologo di cui è anche autrice, per la regia di Tommaso Massimo Rotella; al Teatro Regio di Torino è stata voce narrante e guida nel Don Pasquale nell’Elisir d’amore e ne La figlia del reggimento di Donizetti, nell’Aida di Verdi, nella Turandot e nella Boheme di Puccini, nella Norma di Bellini, ne La scuola dei gelosi di Salieri; è stata Ottavia in Ottavia e Nerone di Vittorio Alfieri (regia di Marco Viecca) e protagonista di molti altri spettacoli tra cui Tutti i colori del bianco (di Massimo Cotto, regia di Tommaso Rotella); ha accompagnato Beppe Severgnini ne La lingua misteriosa dei binari, lavorato con Lando Buzzanca ne La zia di Carlo (160 repliche) e nella commedia Quella piccola pazza cosa chiamata amore (di Danilo De Santis, con la regia di Lillo); per lei Giorgio Faletti ha scritto L’ultimo giorno di sole, spettacolo di teatro-canzone dove canta e recita in un one-woman show di cui è ripartita in tournèe con una band dal vivo dal 2024. In televisione ha recitato in Un Posto al sole, al cinema in Una donna alle dieci (con Giorgio Faletti) e ne Il cuore altrove di Pupi Avati. In televisione, ha inoltre legato il suo nome e il suo volto a Rai Cultura, per cui ha condotto negli anni numerosi programmi. In questo periodo sta registrando la seconda stagione di Profili - Storie di scienza che chiedono di essere raccontate. Ha condotto due stagioni de I luoghi della scienza, in onda sia su Rai Scuola che su Rai Tre. Ha condotto anche Files-Progetto Scienza, Donne di scienza e Laboratorio Scuola. Nel 2015 è stata la voce di Sex Secrets su Virgin Radio. È anche protagonista di molte pubblicità televisive e presentatrice di Festival musicali (tra cui Pistoia Blues) e letterari (tra i tanti, da segnalare il Premio Pavese). Nel 2015 è stata candidata alla Targa Tenco come miglior interprete di canzoni non proprie con l’album L’ultimo giorno di sole scritto da Giorgio Faletti, mentre nel 2017 ha vinto il Campania Terra Felix, premio giornalistico per il miglior servizio sulla Campania dell’anno.