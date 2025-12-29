Cairo, il sindaco Lambertini vieta i botti di Capodanno: multe da 100 a 500 euro

Cairo Montenotte mette un freno ai tradizionali “botti” di fine anno. Con una nuova ordinanza, il sindaco Paolo Lambertini ha disposto il divieto assoluto di utilizzo di materiale esplodente e artifici pirotecnici nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati e gestiti da professionisti muniti di licenza.

Il provvedimento vieta l’uso di petardi, fuochi d’artificio, botti, razzi e simili materiali pirotecnici, anche se di libera vendita, che producano scoppi, crepitii o fischi. Il divieto vale non solo nelle aree pubbliche ma anche in quelle private, qualora gli effetti possano ricadere su spazi pubblici o proprietà di terzi. È espressamente proibito il lancio da balconi, finestre e terrazzi, così come l’utilizzo in cortili e giardini, per il rischio e il disturbo che potrebbero derivarne a pedoni, passanti e beni.

Restano invece consentiti gli artifici pirotecnici di categoria F1, come petardini da ballo, fontane decorative, bacchette e coriandoli a strappo, considerati a basso rischio e con livello di rumorosità trascurabile, così come previsto dal Decreto Legislativo 123/2015.

Chi non rispetterà l’ordinanza rischia una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 e 500 euro, oltre al sequestro del materiale detenuto e non ancora utilizzato. È previsto il pagamento in misura ridotta nei termini di legge e rimane ferma la possibilità di ulteriori sanzioni in caso di violazione di norme specifiche.

L’amministrazione comunale richiama alla responsabilità e invita cittadini e residenti a rispettare le disposizioni per garantire sicurezza, tutela delle persone e serenità durante le festività. L’ordinanza completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune.