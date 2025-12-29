 / Attualità

Cairo, il sindaco Lambertini vieta i botti di Capodanno: multe da 100 a 500 euro

L’ordinanza sarà in vigore dal 30 dicembre al 2 gennaio

Cairo Montenotte mette un freno ai tradizionali “botti” di fine anno. Con una nuova ordinanza, il sindaco Paolo Lambertini ha disposto il divieto assoluto di utilizzo di materiale esplodente e artifici pirotecnici nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati e gestiti da professionisti muniti di licenza.

Il provvedimento vieta l’uso di petardi, fuochi d’artificio, botti, razzi e simili materiali pirotecnici, anche se di libera vendita, che producano scoppi, crepitii o fischi. Il divieto vale non solo nelle aree pubbliche ma anche in quelle private, qualora gli effetti possano ricadere su spazi pubblici o proprietà di terzi. È espressamente proibito il lancio da balconi, finestre e terrazzi, così come l’utilizzo in cortili e giardini, per il rischio e il disturbo che potrebbero derivarne a pedoni, passanti e beni.

Restano invece consentiti gli artifici pirotecnici di categoria F1, come petardini da ballo, fontane decorative, bacchette e coriandoli a strappo, considerati a basso rischio e con livello di rumorosità trascurabile, così come previsto dal Decreto Legislativo 123/2015.

Chi non rispetterà l’ordinanza rischia una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 e 500 euro, oltre al sequestro del materiale detenuto e non ancora utilizzato. È previsto il pagamento in misura ridotta nei termini di legge e rimane ferma la possibilità di ulteriori sanzioni in caso di violazione di norme specifiche.

L’amministrazione comunale richiama alla responsabilità e invita cittadini e residenti a rispettare le disposizioni per garantire sicurezza, tutela delle persone e serenità durante le festività. L’ordinanza completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune. 

Graziano De Valle

