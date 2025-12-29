Infiltrazioni d'acqua nella palestra dell'istituto Della Rovere: la Provincia approva il progetto esecutivo per il rifacimento dell’impermeabilizzazione

La Provincia approva il progetto esecutivo per 75mila euro per il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura della palestra del liceo “Della Rovere” in via Monturbano a Savona.
A Palazzo Nervi infatti sono state inviate, da parte dell’Ufficio scolastico dell’Istituto, diverse segnalazioni sulla presenza di infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura piana dell’edificio adibito a palestra, posizionata a nord dell’ala est del plesso scolastico.
A seguito di un sopralluogo tecnico, è emersa così la necessità di programmare un intervento di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura della palestra, attualmente in stato di avanzato degrado, con lo scopo di eliminare le cause delle infiltrazioni e garantire la salubrità degli ambienti oltre alla sicurezza dell’utenza scolastica.
Contestualmente alle opere di impermeabilizzazione, la Provincia intende procedere all'ottimizzazione della regimentazione delle acque meteoriche attraverso la sostituzione dei pluviali esistenti, risultati insufficienti in relazione all’aumento dell’intensità e della frequenza degli eventi piovosi registrati negli ultimi anni, con l’installazione di due ulteriori pluviali.