Incidente sull’A26, muore l’autista di un pullman. Almeno venti feriti

É di un morto e almeno venti feriti il bilancio del terribile incidente che si è verificato questa sera lungo l’autostrada A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con la A10, in direzione del capoluogo ligure.

Qui, per cause che saranno accertate, un pullman turistico, un camion tre autovetture si sono scontrati all’altezza del passo del Turchino.

L’impatto è stato fatale per l’autista del pullman, morto sul colpo. Ferite altre venti persone, tutte a bordo del mezzo, con ferite di vario tipo e gravità.

Le persone che viaggiavano a bordo della auto, secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato ferite gravi.

L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 8 poco dopo le 21 di questa sera. Sul luogo dell’incidente stanno operando i soccorsi sanitari insieme ai Vigili del Fuoco.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale del Tronco 1 di Genova di Autostrade.

Poco dopo le 22 il tratto autostradale è stato chiuso. Il traffico era già completamente bloccato con formazione di circa due chilometri di coda.

Per motivi di sicurezza è stata inoltre chiusa la stazione di Masone in entrata verso Genova.

Agli automobilisti diretti verso Genova o Savona viene consigliato di percorrere la D26 Diramazione Predosa–Bettole e proseguire sull’A7 Serravalle–Genova, evitando il tratto interessato dall’incidente. La riapertura della carreggiata avverrà al termine delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.