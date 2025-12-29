"Natale con i Turchini" a Loano, il 3 gennaio concerto della Schola Cantorum “Exultate Justi”

Ultimo appuntamento con il “Natale con i turchini”, la rassegna di concerti e presentazioni letterarie organizzata dalla confraternita delle Cappe Turchine con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano per allietare le festività natalizie di loanesi e ospiti.

Sabato 3 gennaio 2026 alle 18 è in programma il concerto della Schola Cantorum “Exultate Justi” diretta dal maestro Roberto Grasso, con accompagnamento all'organo del maestro Andrea Verrando, organista titolare della cattedrale di Ventimiglia.

L'evento, a ingresso libero, si tiene presso l'oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario di piazza Italia a Loano.