Ad Alassio la nuova tappa di presentazione del libro “26 ore di buio” di Giancarlo Canepa

Nuova tappa per la presentazione del libro “26 ore di buio” di Giancarlo Canepa (Edizioni del Delfino Moro). Questa sera (28 dicembre) alle 21 all’Hotel Toscana di Alassio, l’autore racconterà le curiosità legate al suo romanzo d’esordio.

La trama

Una mattina d'autunno del 2008, sulle strade bagnate di Sagres, la vecchia Renault di Marcelo finisce fuori strada. Intrappolato tra le lamiere, al buio, tra momenti di lucidità e incoscienza, la sua vita riaffiora come un mosaico di luci e ombre dove presente e passato si intrecciano indissolubilmente. Mentre i soccorsi tardano ad arrivare, i ricordi lo travolgono: gli amori spezzati, le amicizie tradite, le fughe, le scelte sbagliate e i rimorsi. Da Lisbona a Borghetto Santo Spirito, da Londra alla Thailandia, da Malta alla Guyana, si snoda un romanzo che alterna ritmo serrato e profonda introspezione, in un viaggio che ripercorre, dal 1979 al 2022, la parabola di un uomo costretto a fare i conti con il proprio passato. Ventisei- Ore di buio è un romanzo intenso e drammatico, con protagonisti inaspettati e storie parallele, che intreccia memoria e storia, colpa e redenzione, accompagnando il lettore, tra colpi di scena e momenti di riflessione, dentro le ombre più profonde dell'animo umano, dove il confine fra cadere nell'abisso e rialzarsi è sottile come un lampo nella notte.

Modereranno la serata Luca Galtieri e Diego Delfino. Ingresso libero.