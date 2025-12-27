Alassio, successo per la prima edizione del Torneo natalizio di Burraco

Un successo inaspettato, nella giornata di ieri 27 dicembre, per la partecipazione al 1° Torneo natalizio di Burraco all'Hotel Toscana di Alassio.

Più giocatori, provenienti anche da località limitrofe, oltre ai villeggianti presenti hanno dato vita ed interesse al pomeriggio sportivo e di solidarietà.

Le vincitrici inaspettate Pia e Natalina hanno dato filo da torcere ad avversari più giovani ed energici, aggiudicandosi le acconciature di Gianni Di Muro. Altri premi sono stati assegnati grazie alle donazioni di commercianti ed esercenti di Alassio.

Il secondo appuntamento è fissato per martedì 30 dicembre, sempre di pomeriggio, alle 15.00, all'Hotel Toscana che l'organizzazione ringrazia per l'ospitalità.