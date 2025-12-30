Capodanno, il sindaco di Albenga firma l’ordinanza per festeggiamenti in sicurezza

In occasione dei festeggiamenti di Capodanno il Sindaco di Albenga ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli articoli 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica, la tutela dell’incolumità dei cittadini e il sereno svolgimento delle iniziative previste per la notte di San Silvestro.

La sera del 31 dicembre 2025, in Piazza del Popolo, si svolgeranno attività di intrattenimento pubblico che richiameranno un significativo afflusso di persone, esteso anche al Centro Storico. L’ordinanza tiene conto delle criticità emerse negli anni passati, legate in particolare all’uso improprio di contenitori in vetro e lattina e all’utilizzo di materiali pirotecnici, spesso causa di infortuni, disagio e situazioni di pericolo, oltre che di stress per anziani, bambini, soggetti fragili e animali.

Divieti su bevande e contenitori

Dalle ore 21:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 08:00 del 1° gennaio 2026, su tutto il territorio comunale:

è vietata la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro o lattina;

è vietata la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattina all’interno dei dehors;

è vietato introdurre nell’area dei festeggiamenti di Capodanno bevande in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante, fatta eccezione per il personale dell’organizzazione e per comprovate esigenze tecniche dello spettacolo.

Divieto di materiali pirotecnici

È inoltre vietata la detenzione e l’introduzione di qualsiasi materiale pirotecnico nell’area di intrattenimento di Piazza del Popolo.

Su tutto il territorio comunale, dalle ore 17:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 23:59 del 1° gennaio 2026, è vietata l’accensione, il lancio e l’utilizzo di prodotti pirotecnici, anche di libera vendita, con effetti esplodenti, luminosi, crepitanti o fischianti (come petardi e “raudi”) negli spazi pubblici.

Il divieto non si applica agli articoli declassificati a effetto esclusivamente luminoso (fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti), purché utilizzati in luoghi non affollati, lontano da materiali infiammabili e in condizioni meteorologiche sicure. Tali articoli devono essere acquistati esclusivamente presso rivenditori autorizzati. Resta in ogni caso vietata la vendita di artifici pirotecnici ai minori di 18 anni.

Raccomandazioni e controlli

L’Amministrazione Comunale rivolge un appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, invitando a vigilare sui minori, a non raccogliere eventuali artifici inesplosi e a prestare particolare attenzione al benessere degli animali d’affezione.

Le violazioni dell’ordinanza comporteranno sanzioni amministrative pecuniarie da 25 a 500 euro, oltre alla confisca del materiale pirotecnico. Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati dei controlli e dell’applicazione delle misure previste.

L’ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio Telematico e sul sito istituzionale del Comune di Albenga.