Albissola, proseguono i lavori di manutenzione dell'area canina di Largo Atleti Azzurri d'Italia (FOTO)

Lo scorso 10 dicembre hanno preso il via i lavori di manutenzione dell’area canina comunale di Largo Atleti Azzurri d’Italia ad Albissola Marina.

Gli interventi previsti stanno prevedendo la riqualificazione del fondo in ciottolato esistente, il rifacimento ed installazione della recinzione di separazione tra le due aree,l'ampliamento “area piccola”, lo spostamento della fontanella e lo spostamento e messa a nuovo delle panchine a servizio dell’area canina.

“Con questi interventi - dichiara il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro, che si è occupato di predisporre i lavori - andiamo incontro a tutte le principali richieste dei fruitori dell’area”.