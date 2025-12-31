Capodanno 2026, il messaggio del presidente Marco Bucci: “Il futuro non si aspetta, si prepara con il lavoro e le scelte giuste”

In occasione del Capodanno, ecco gli auguri del presidente della Regione Marco BUcci:



“Cari cittadini liguri, il 2026 si apre davanti a noi come una nuova sfida. E voglio farvi i miei auguri così: con fiducia, con energia, con la voglia di non fermarci. Perché il futuro non si aspetta, si prepara con il lavoro, con le competenze, con le scelte giuste.

Il nostro compito è semplice e difficile allo stesso tempo: fare le cose, farle bene e farle fino in fondo. Continuare a costruire una Liguria che crea opportunità, che investe sulle persone, che non lascia indietro nessuno. Una regione che guarda avanti con ambizione e con obiettivi chiari.

Vogliamo una Liguria in cui i giovani possano trovare lavoro e prospettive, in cui le imprese possano crescere e innovare, in cui sanità, servizi e infrastrutture continuino a migliorare. Perché la qualità della vita non è uno slogan: è una scelta quotidiana, fatta di decisioni concrete e di consapevolezza.

Governare significa scegliere ogni giorno, assumendosi la responsabilità delle decisioni, sempre nell’interesse dei cittadini. Lo abbiamo fatto quest’anno e ci rimboccheremo le maniche per fare ancora meglio nel 2026.

C’è poi un valore fondamentale che non dobbiamo mai dare per scontato: la pace. La pace non è qualcosa di lontano o astratto, la costruiamo tutti quanti insieme, ogni giorno, con le persone che abbiamo vicino. Manteniamo la pace nei nostri rapporti, nel lavoro, nelle comunità. Se tutti facessimo così, davvero potremo parlare di pace nel mondo.

Posso farvi una promessa: continueremo a lavorare con determinazione e con orgoglio per questa terra straordinaria, con la consapevolezza che i risultati arrivano sempre quando si cammina insieme. Il 2026 sarà un anno di lavoro, di impegno e di trasformazione delle idee in fatti.

Auguro a tutti voi un 2026 di salute, di lavoro, di serenità e di fiducia. Buon anno a tutti!”.