 / Cronaca

Cronaca | 31 dicembre 2025, 16:43

Albissola, l'ultimo commosso saluto al partigiano Pietro "Peo" Romano

Aveva 100 anni. L'omaggio delle bandiere tricolori delle sezioni Anpi

Albissola Marina commossa saluta una delle sue figure storiche più rappresentative.

Questo pomeriggio si è celebrato in una gremita chiesa di N. S della Concordia il funerale del partigiano Pietro Romano, spesso ricordato come Piero o "Peo".

Classe 1925, aveva compiuto 100 anni lo scorso 13 luglio. Ottavo di undici figli di Pietro Romano e Augusta Deprati abitò in località Laiè di Luceto ad Albisola Superiore e furono sfollati a Sassello durante la Seconda Guerra Mondiale.

Combatte la Resistenza e il 25 aprile del 2016 il Ministero della Difesa gli aveva conferito la “Medaglia della Liberazione”.

Lo scorso 15 novembre, grazie alla collaborazione tra le sezioni ANPI di Albissola Marina e Albisola Superiore, il Fondazione Museo della Ceramica di Savona e le amministrazioni dei Comuni delle due Albisole, nel Centro Esposizioni MuDA era stata presentata la sua biografia “La testimonianza di un ribelle”.

"Albissola perde una figura importante, un cittadino illustre e un uomo autentico che ha saputo trasmettere a tutti coloro i quali lo hanno incontrato il valore del rispetto, della libertà, della solidarietà e della dignità umana - ha dichiarato il sindaco Gianluca Nasuti - Partigiano durante gli anni difficili della Resistenza, scelse da giovanissimo la strada più rischiosa ma anche la più giusta: quella della libertà, del coraggio e della responsabilità verso gli altri. In un tempo segnato dalla violenza e dall’oppressione, seppe opporsi al nazifascismo mettendo in gioco la propria vita per un futuro migliore, contribuendo con il suo impegno alla nascita dell’Italia democratica. L’amministrazione comunale e la comunità albissolese tutta si stringono attorno ai familiari ed esprimono il proprio cordoglio per la dolorosa scomparsa di Pietro Romano, il partigiano Piero”. 

A salutarlo per l'ultima volta oggi le bandiere tricolori delle sezioni Anpi.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium