Escursionista infortunato tra Magliolo e Giustenice: interviene l’elisoccorso Drago

Soccorsi mobilitati oggi, poco prima delle 13, nell’entroterra pietrese, in una zona particolarmente impervia tra Magliolo e Giustenice, dove un escursionista è rimasto infortunato durante un’uscita sui sentieri.

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente: sul posto sono state inviate un’ambulanza della Croce Rossa di Magliolo e una della Croce Bianca di Spotorno, insieme ai sanitari del 118.

Considerata la difficoltà di accesso all’area, caratterizzata da tratti scoscesi e difficilmente raggiungibili via terra, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Drago, decollato da Genova, per agevolare le operazioni di recupero e trasferimento del ferito.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO