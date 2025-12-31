 / Pietrese

Pietra, 261 "temerari" per l’ultima Ciumba del 2025 (FOTO)

Il tradizionale cimento invernale pietrese compie trent’anni nel ricordo di Fausto Pozzi

Una splendida mattinata di sole, con 10 gradi di temperatura, ha fatto da cornice sulla spiaggia dei Bagni Giardino di Pietra Ligure all’ultima Ciumba del 2025: la XXX edizione dello storico evento che saluta l’anno vecchio e dà il benvenuto al nuovo, organizzato dai Bagni Giardino con il patrocinio del Comune e reso quest’anno ancora più speciale dal primo Memorial dedicato a Fausto Pozzi, per ricordarlo come avrebbe voluto, con un tuffo, un sorriso e tanta energia.

261 i "temerari" protagonisti dell'ultimo bagno in mare del 2025. Tra i più "esperti", premiati gli 86enni Augusta Pase e Andrea Penna. Premio anche ai più giovani partecipanti: Oceano Boscolo (3 anni) e Desireè Pietromiro (6 anni).

Riconoscimento speciale a Carletto Arcuri che, con la partecipazione a ben XXV edizioni dell'Urtima Ciumba, si è aggiudicato il I° Memorial Fausto Pozzi!

"Grazie ai Bagni Giardino e a tutta la Famiglia Pozzi, all'asd RunRivieraRun, ai MASCI, all'Associazione Nazionale Carabinieri di Pietra Ligure, alla PA Pietra Soccorso, all'asd Il Corpo, all'associazione Facciamo Centro, alla Trattoria dei Caruggi e a tutti quelli che hanno dato una mano. Ciao Fausto! E appuntamento al 31 dicembre 2026! Stessa spiaggia e stesso mare", il commento del sindaco pietrese Luigi De Vincenzi.

Roberto Vassallo

