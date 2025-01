Un anno di notizie con Savonanews: mese per mese gli articoli più letti del 2024

Nello scorcio finale del 2024, abbiamo deciso di sparigliare un po' le carte: invece del consueto compendio con gli articoli di maggior rilievo dell'anno, abbiamo scelto di proporre una raccolta delle tre notizie che, mese per mese, hanno ottenuto il più alto numero di visualizzazioni.

Le news più cliccate non coincidono necessariamente con quelle di maggiore importanza o impatto reale, ed è questa un'evidenza che riguarda ogni pubblicazione digitale, dal livello locale a quello nazionale. La diffusione di una notizia online è il risultato di molteplici fattori intrecciati, che spesso - e qualche volta purtroppo - vanno oltre la natura del contenuto.

Di seguito, troverete indicati i tre articoli che, per ogni mese del 2024, hanno registrato il maggior numero di letture su Savonanews. Non necessariamente quelli che riteniamo più rilevanti o memorabili dal punto di vista giornalistico, quindi, ma quelli che hanno catturato maggiormente l’interesse dei lettori nel momento in cui sono stati pubblicati.

I tre articoli più letti nel mese di Gennaio 2024

Una donna segnala un ticchettio anomalo nella sua auto sull'A10, facendo scattare l'allarme bomba. L'autostrada viene chiusa, intervengono vigili del fuoco e artificieri.

Il ponente savonese è bloccato dal traffico: 14 km di coda sull'A10 tra Albenga e Finale Ligure. Anche la via Aurelia, ovviamente, resta congestionata con lunghe code verso levante.

Tragedia a Varazze: Marco Ottonello, 36 anni, scomparso da giorni, viene trovato senza vita ad Alpicella vicino alla sua auto.

I tre articoli più letti nel mese di Febbraio 2024

Il Questore sospende per cinque giorni la licenza di un bar in via Boselli, a Savona, dopo controlli che hanno rilevato avventori con precedenti penali e omissioni del gestore durante liti violente.

La dea bendata torna a Cairo Montenotte: un giovane vince 10mila euro con un gratta e vinci da 5 euro nella tabaccheria "Da Roby" in via Martiri della Libertà.

Paolo Ghibaudo, storico e autore del libro "8 settembre: i segreti svelati", offre una disamina critica sulla la fiction Rai "La lunga notte - La caduta del duce", rimarcando diversi dettagli storici imprecisi.

I tre articoli più letti nel mese di Marzo 2024

Maltempo su Bergeggi: un video mostra una frana sul lato nord-ovest dell'isola, con rocce e detriti accumulati, causati dalla mareggiata in corso.

Grave lutto funesta la comunità alassina: sul monte Saccarello, Simone Rossi, 43 anni, ex assessore, muore investito da una slavina durante un’escursione.

A Toirano, i vigili del fuoco liberano un capriolo incastrato in un cancello, ma trovano anche un lupo intrappolato su un terrazzo. Il capriolo è affidato alla protezione animali, mentre per il lupo interviene la vigilanza regionale.

I tre articoli più letti nel mese di Aprile 2024

Un ragazzo di 12 anni, con problemi di salute preesistenti, perde conoscenza in casa e muore nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto d'urgenza in elisoccorso.

Alessandro Binello, 56 anni, ex carabiniere da poco in pensione, muore in un incidente in moto sull'Aurelia.

Spari a Savona: un uomo ferito all’addome viene soccorso in via Quarda Superiore e trasportato in codice rosso al San Paolo.

I tre articoli più letti nel mese di Maggio 2024

Le informazioni sull'attesissima Corsa Rosa, questa volta organizzata per attraversare la provincia di Savona a inizio maggio.

Un nostalgico lascia un cartello con una rosa rossa sul cantiere di demolizione del Lady Moon, storico night club sull'Aurelia, dedicandolo alle "signorine" del locale.

Le ex aree Piaggio di Finale Ligure vengono acquistate all'asta dalla torinese GIF srl per oltre 10 milioni di euro.

I tre articoli più letti nel mese di Giugno 2024

Addio a Nemo, meticcio campione di agility dog e compagno inseparabile di Sara Cuvato.

Un tassista offre un passaggio gratuito a un gruppo di studenti, reduci dai festeggiamenti di fine scuola, spiegando che il tragitto rientrava nel suo percorso.

Maurizio Armilio, 44 anni, cuoco di Laigueglia, perde la vita in un incidente in moto.

I tre articoli più letti nel mese di Luglio 2024

A Loano, un furgone refrigerato sfonda il dehor di un bar sull'Aurelia, seminando panico tra i clienti intenti a fare colazione.

Gaia De Domenico, 19 anni di Noli, è la più giovane laureata italiana, con una laurea in Biologia e Scienze dei Materiali.

Le nidificazioni della tartaruga Caretta Caretta sono in aumento, un fenomeno legato al riscaldamento globale.

I tre articoli più letti nel mese di Agosto 2024

A Laigueglia, 42 tartarughine si sono dirette verso il mare, regalando uno spettacolo unico.

Gigi D’Alessio si scusa per il concerto interrotto a Ceriale a causa del maltempo e offre ai possessori dei biglietti la possibilità di sostituirli.

Una dentiera trovata sulla spiaggia di Ceriale diventa protagonista di un appello sui social per restituirla al proprietario.

I tre articoli più letti nel mese di Settembre 2024

Nicola Ivaldo, chirurgo ortopedico 64enne di Pietra Ligure, scompare durante un'escursione verso un rifugio in alta Valle Varaita. Non sarà più ritrovato.

Maria Carla Rivano, conosciuta come Mariuccia, è una windsurfista di 98 anni e la più anziana d’Italia, esempio di longevità attiva.

Un uomo di 59 anni perde la vita nello scontro tra uno scooter, un'auto e altri veicoli sull'Aurelia.

I tre articoli più letti nel mese di Ottobre 2024

La Val Bormida è stata colpita da una violenta ondata di maltempo con esondazioni e frane, ma i cittadini si stanno già rialzando.

Una cronistoria della notte di Ottobre che ha flagellato il Savonese con danni ingenti in Val Bormida, Quiliano, Varazze e Finalese.

Sull'autostrada Torino-Savona, un camion finisce fuori strada e un uomo di 72 anni precipita dal viadotto, perdendo la vita.

I tre articoli più letti nel mese di Novembre 2024

La storica discoteca "Covo" di Finale Ligure viene demolita per lasciare spazio a appartamenti di lusso.

Una donna si getta sotto un treno, causando il blocco della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia tra Andora e Imperia.

Traffico intenso per il ponte di Ognissanti e navigatori non aggiornati paralizzano il medio ponente savonese.

I tre articoli più letti nel mese di Dicembre 2024

Alcuni bar a Savona mantengono il prezzo del caffè a 1 euro nonostante gli aumenti dei costi delle materie prime ed energia.

Addio a Mario Tessuto, il cantante di "Lisa dagli occhi blu", scomparso all'età di 81 anni.

Iniziati i lavori per un camminamento pedonale che unirà Loano e Pietra Ligure, completamento previsto entro Pasqua.

Insofferenti come siamo al clickbait (che qualcuno si ostina a praticare), sappiamo quanto un titolo accattivante e incisivo possa fare la differenza, purché sia onesto e rispecchi la sostanza dei fatti. La verità, infatti, sa superare ogni artificio narrativo, offrendo storie che catturano l'attenzione senza ricorrere a facili scorciatoie. Certo, il titolo ha il suo impatto emotivo, ma è solo il primo tassello di un quadro più ampio. Subentrano, poi, altri elementi fondamentali: il timing, ossia il momento preciso in cui una notizia viene pubblicata; la capacità di intercettare temi caldi che monopolizzano l'attenzione pubblica; la viralità sui social, dove condivisioni e reazioni amplificano enormemente la portata di un contenuto; l’uso strategico di immagini e video capaci di rafforzare il messaggio; il posizionamento sul sito e il modo in cui l’articolo viene categorizzato; e, non da ultimo, l’aspettativa dei lettori in quell'esatto momento. Ogni elemento contribuisce a creare un ecosistema che determina il successo – o l’oblio – di una notizia. Da non sottovalutare, infine, l'eco che alcuni temi possono ottenere a livello nazionale, con la conseguente esposizione mediatica verso un target più ampio.

Che il 2025 porti con sé una rinnovata dedizione a un giornalismo capace di ritornare all'essenziale, guidato dalla sobrietà nei toni e da un autentico spirito di servizio pubblico. Un'informazione che sappia illuminare senza clamore, di approfondire con pochi sensazionalismi, di raccontare la complessità con chiarezza e rispetto per chi legge.

Che sia un anno di riflessione e impegno per costruire un rapporto sempre più solido e sincero tra chi comunica e chi cerca informazioni, all’insegna della trasparenza e dell’etica. I nostri migliori Auguri per un nuovo anno ricco di opportunità e significati. Buon 2025!