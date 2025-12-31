Trasporto pubblico, approvato il nuovo Piano Industriale di TPL Linea: "Flotta più green e investimenti sul futuro"

Lo scorso 23 dicembre, l’Assemblea dei Soci di Tpl Linea ha approvato l’aggiornamento del Piano Industriale esprimendo una diffusa condivisione sul percorso intrapreso dall’azienda, dalle attività iniziate e concretizzate anche nelle infrastrutture fino alle prospettive delineate per i prossimi anni.

Il nuovo anno si aprirà con un’importante novità per il trasporto pubblico locale, fa intanto sapere l’azienda: nel corso del 2026 entreranno in servizio sette nuovi autobus “total green” elettrici e ad emissioni zero, sei destinati al servizio di linea e uno al noleggio. Un passaggio che Tpl Linea inquadra “a conferma dell’impegno concreto per l’innovazione, la qualità del servizio e la tutela dell’ambiente”.

I nuovi mezzi elettrici di linea, di diversa lunghezza – quattro da 9 metri, uno da 10 metri e uno da 12 metri – sono progettati per garantire elevati standard di comfort, accessibilità e sicurezza. Dispongono di pianale ribassato per facilitare la salita e la discesa dei passeggeri, pedana di accesso per persone con disabilità conforme alla normativa vigente, paratia divisoria laterale a protezione dell’autista secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 17 aprile 2024 e successive modifiche, oltre a sistemi di videosorveglianza con telecamere interne ed esterne a tutela di utenti e personale viaggiante.

“L’introduzione dei nuovi autobus elettrici consentirà non solo di ringiovanire ulteriormente il parco mezzi aziendale - spiegano dall’azienda - ma anche di ridurre in modo significativo l’impatto ambientale, migliorando la qualità dell’aria e promuovendo una mobilità più moderna, efficiente e rispettosa del territorio. In questa stessa prospettiva sono stati inoltre dismessi due autobus turistici non più conformi alle vigenti normative sulle emissioni inquinanti”.

Sempre nel corso del 2026 è prevista la completa sostituzione dei mezzi Euro 3, accompagnata dall’emissione di un nuovo bando per la fornitura di 22 autobus ad alimentazione elettrica, a gas LNG e a gas CNG.

“Ricapitolando - continuano dall'azienda del trasporto pubblico -, a partire dal mese di luglio 2023, sono entrati a far parte della flotta aziendale complessivamente 43 veicoli: 28 autobus nuovi, 3 autobus acquistati usati, 1 autobus turistico o e 11 scuolabus nuovi, contribuendo in modo significativo al miglioramento della qualità, dell’affidabilità e della sicurezza del servizio. Per l’anno 2026 si stima quindi una riduzione delle emissioni pari a 10,51 tonnellate di CO, 25,03 tonnellate di NOx e 0,50 tonnellate di PM. Sempre nel 2026, il risparmio energetico complessivo in termini di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) sarà pari a 402,37. Attraverso queste scelte, Tpl Linea continua la propria attività orientata allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza e al miglioramento continuo della qualità del servizio offerto ai cittadini”.

Attraverso queste scelte, l’azienda prosegue dunque un percorso orientato allo sviluppo sostenibile e al miglioramento continuo del servizio offerto ai cittadini. Come sottolinea il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri, «l’approvazione dell’aggiornamento del Piano Industriale conferma la continuità del percorso intrapreso da TPL Linea e la condivisione degli obiettivi strategici da parte dei Soci. Gli investimenti in mezzi elettrici e infrastrutture rappresentano una scelta concreta e di responsabilità orientata a uno sviluppo sostenibile».

Sulla stessa linea il direttore generale Giampaolo Rossi, che evidenzia come «l’immissione in servizio dei nuovi autobus elettrici è il risultato di un lavoro di pianificazione e di innovazione: questi mezzi consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità del servizio, ridurre l’impatto ambientale e garantire elevati standard di comfort e sicurezza per passeggeri e operatori, in linea con le normative e le sfide future della mobilità».