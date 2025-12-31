Albissola, approvato il bilancio di previsione. La minoranza all'attacco: "Nulla di nuovo sotto l'albero"

In Consiglio comunale ad Albissola Marina è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 ma la minoranza di "Tradizione e Futuro" non ci sta ed ha espresso il proprio voto contrario.

"Nulla di nuovo sotto l’albero. Anzi, esprimiamo ancora una volta una forte e profonda preoccupazione in merito al bilancio di previsione che ci viene presentato - ha detto il capogruppo, il consigliere Giovanni Siri - In presenza di una significativa diminuzione della popolazione residente — un trend che negli ultimi vent’anni desta seria preoccupazione — e di un progressivo invecchiamento della stessa, questa Amministrazione non ha saputo fornire risposte concrete né avviare iniziative capaci di favorire la competitività e lo sviluppo del nostro territorio. Di fatto, l’azione amministrativa si limita a interventi di ordinaria manutenzione: alcuni tratti di marciapiede, tombinature sparse, adeguamenti di impianti elettrici, sostituzione di lampade. Nulla che possa essere definito un progetto di visione o di rilancio strutturale. Eppure, la vostra campagna elettorale lasciava intendere ben altre ambizioni, o quantomeno promesse decisamente più rilevanti".

"Prima di investire somme sproporzionate per pochi metri di marciapiede — oltre 200.000 euro per circa 50 metri — sarebbe stato opportuno completare opere già avviate e rimaste incompiute. Mi riferisco, in particolare, alla tombinatura del rio Basci in Via Ceramisti: un’opera prevista per quasi 1,5 milioni di euro, di cui ad oggi risultano realizzati interventi per soli 40.000 euro. - continuano l'esponente della minoranza - Mi domando seriamente se i fondi del PNRR non potessero essere utilizzati per un progetto di rilancio reale del territorio, invece di assistere all’abbandono dell’idea del nuovo polo scolastico senza che tali risorse venissero reindirizzate verso altri investimenti strategici. Ad oggi, i fondi statali sembrano aver prodotto unicamente un miglioramento dell’innovazione digitale. Si parla molto di cloud e digitalizzazione, ma sappiamo bene che in zone strategiche del nostro territorio, come la Passeggiata degli Artisti, la fibra ottica non arriva, la connessione internet è lenta e inadeguata, e la banda larga è assente. Vogliamo davvero pensare a interventi seri o quantomeno esercitare pressioni sulle società responsabili di questi servizi? È mai stata presa in considerazione l’ipotesi di un servizio Wi-Fi pubblico ad alta velocità su tutto il territorio comunale, come avviene da anni in molti comuni italiani? Nel frattempo, noto un utilizzo sempre più frequente dei canali social da parte dell’Amministrazione, con la partecipazione a video che, mi permetto di osservare, in alcuni casi mettono in serio imbarazzo questo Consiglio Comunale. Presidente, lei che presiede questo Consiglio e lo rappresenta, almeno indossi correttamente la fascia tricolore".

"Mi chiedo inoltre se i fondi del PNRR non utilizzati per il polo scolastico non potessero essere destinati allo sviluppo serio di una Comunità Energetica, che ad oggi risulta sostanzialmente inesistente - critica Siri - Chiunque amministri questo Paese riesce a portare a casa il cosiddetto 'compitino'. Le entrate correnti, necessarie alla gestione ordinaria, sono elevate rispetto alle dimensioni del nostro Comune. Tuttavia, queste risorse vengono impiegate esclusivamente per l’ordinaria amministrazione e per i servizi di base, senza una visione che guardi oltre. Un’unica visione sembra emergere con chiarezza: quella degli investimenti nel settore della Polizia Municipale. Il gettito derivante dalle sanzioni, che si attesta ormai intorno ai 400.000 euro annui, appare essere il motore principale di nuovi interventi, con l’installazione di telecamere ovunque. Stiamo forse trasformando Albissola in un vero e proprio Truman Show? Siamo ormai a metà del vostro ennesimo mandato, e iniziano a sorgere seri dubbi sulla vostra reale capacità di realizzare quanto promesso in campagna elettorale".

Il capogruppo di opposizione ha poi elencato i futuri progetti chiedendo se verranno realizzati e criticando le spese.

"Nel Documento Unico di Programmazione sono elencati progetti di dimensioni rilevanti, tra cui: La Città dei Parchi nel Parco Faraggiana, con un investimento di circa 5 milioni di euro tra il 2027 e il 2028 da parte della Regione. Era stata prospettata la possibilità di acquistare la villa dal Comune di Novara, ma ad oggi tutto sembra fermo; Il parcheggio di interscambio in zona Margonara, per un importo di 6 milioni di euro nel 2028 da soggetti privati: un’ipotesi che appare quantomeno ottimistica; Il semaforo in Via Aurelia, Piazza Vittorio Veneto, con una spesa superiore ai 100.000 euro nel 2026, seguito dalla previsione di un sottopasso nello stesso punto nel 2028 per ulteriori 500.000 euro. Avremo quindi un passaggio pedonale sopra un sottopasso? È lecito chiedere chiarezza. Un immobile ad uso culturale nel 2026, per un investimento di 1,5 milioni di euro: di cosa si tratta esattamente e con quale finalità? Il progetto, ormai pluridecennale, della nuova palestra e della nuova sede della Croce d’Oro, con 321.000 euro nel 2026 e 650.000 euro nel 2027 da privati: verrà mai realizzato? E chi sono questi privati?

L’area mercatale, per cui sono previsti 900.000 euro nel 2027 da contributo statale. L’area è strategica e il mercato del martedì è in evidente difficoltà, ma manca una chiara progettualità. La messa in sicurezza delle strade comunali, per 400.000 euro nel 2026: quali interventi concreti sono previsti? Il recupero della pavimentazione a mosaico della Passeggiata degli Artisti, con 500.000 euro in tre anni da privati. È stato previsto un confronto con gli operatori e le attività della passeggiata, o si procederà unilateralmente?".

"Seguono poi numerose osservazioni sui diversi capitoli del DUP: dalle spiagge e il litorale, dove il progetto del Parco Marino appare lontano mentre il piccolo molo in legno alla Margonara versa in condizioni critiche; alle battaglie ambientali, dove mancano investimenti per la mitigazione acustica dell’autostrada e della futura Aurelia Bis; al waterfront di Ponente, per il quale sono stati cancellati fondi propri senza spiegazioni chiare - conclude il capogruppo di "Tradizione e Futuro" - Il capitolo Albissola Marina Pet Friendly resta privo di investimenti concreti, così come gli interventi per giovani e anziani, mentre il trasporto pubblico locale continua a limitarsi al mantenimento della linea interna 20, senza un reale potenziamento. L’edilizia scolastica merita una riflessione a parte: il progetto del nuovo polo scolastico è stato cancellato, dopo oltre vent’anni di impegno amministrativo e risorse investite. Comprendo le difficoltà legate all’andamento demografico, ma resta irrisolta la questione degli edifici scolastici esistenti, in particolare quello delle scuole medie di Via Gentile, chiaramente inadeguato. In conclusione, l’imposizione fiscale e tributaria non è diminuita — circa 1.605 euro per cittadino — e l’indicatore di propensione all’investimento si è dimezzato, passando da 60,63 nel 2025 a 30,71 nel 2026. Un dato che conferma le nostre preoccupazioni sulla reale capacità di questa Amministrazione di andare oltre la semplice gestione ordinaria".