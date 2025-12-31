Millesimo approva il bilancio di previsione, Garofano: "Investimenti e sicurezza senza gravare sui cittadini"

Il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, esprime grande soddisfazione per l’approvazione del bilancio di previsione 2026, un atto che conferma la solidità e la prospettiva di crescita del paese. Il bilancio, che raggiunge il valore complessivo di 10.875.113,03 euro, rappresenta un passo fondamentale verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, con un piano di investimenti ambizioso e la garanzia di una gestione oculata e sostenibile delle risorse.

"Ringrazio l’assessore Pucciano e tutti gli uffici; con l’approvazione di questo bilancio possiamo guardare al futuro con fiducia. Nonostante le difficoltà economiche e le sfide che abbiamo affrontato, siamo riusciti a definire un piano di investimenti che guarderà al miglioramento dei servizi, della sicurezza e dello sviluppo infrastrutturale del nostro Comune - commenta il sindaco Garofano - Il nostro impegno è quello di garantire un futuro solido e prospero per Millesimo, continuando a investire nei settori strategici senza gravare sui cittadini".

Tra gli investimenti previsti, per un totale superiore ai 2 milioni di euro, spiccano alcuni interventi di particolare rilievo che l’amministrazione auspica possano beneficiare di finanziamenti. Tra questi, la rigenerazione urbana dei giardini comunali: è stato presentato alla Regione Liguria un progetto del valore di 275.000 euro, con l’obiettivo di valorizzare uno degli spazi verdi più importanti del borgo.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla messa in sicurezza della viabilità e della rete di drenaggio in via Piani della Madonna, per la quale è stato predisposto un progetto da 335.000 euro destinato a garantire maggiore sicurezza e funzionalità a una delle principali arterie comunali. L’amministrazione ha inoltre avviato la progettazione del restauro conservativo del Ponte della Gaietta, con uno stanziamento di 40.000 euro per la progettazione esecutiva di un intervento che mira a salvaguardare il patrimonio storico locale. Per quanto riguarda le aree naturali, è stata proposta la riqualificazione della sentieristica iscritta nel REL, attraverso un progetto da 80.000 euro volto a migliorare l’accessibilità dei percorsi e delle aree naturalistiche del territorio.

Tra gli interventi di manutenzione urbana, sono previsti lavori di asfaltatura in via Abba, via Barrili, via Fiume, via Caduti per la Resistenza e Piazza Libertà, per un valore complessivo di 149.350 euro, con l’obiettivo di rinnovare le strade ammalorate. Di particolare importanza è anche la messa in sicurezza idrogeologica di Viale IX Novembre, con un progetto da 995.000 euro finalizzato a prevenire rischi e garantire la sicurezza del territorio. Infine, l’amministrazione ha partecipato a un bando PNRR ministeriale per interventi di sicurezza antincendio nell’edificio scolastico I.C. Luzzati, con un progetto da 200.000 euro volto a migliorare la sicurezza degli edifici scolastici e ottenere il certificato di prevenzione incendi.

"Inoltre, sono confermati i lavori per la costruzione dei nuovi loculi presso il cimitero del capoluogo, con l’inizio dei lavori previsto per la primavera del 2026. Posso anticipare che, nel mese di gennaio, è previsto anche il ripristino della strada in via Marconi a seguito degli scavi per la fibra (SP51). Intendiamo inoltre partecipare a bandi, fonti di finanziamento e accordi con privati, nel 2026, per cercare di ottenere fondi per la sistemazione della viabilità secondaria di località Parà e Strada del Deserto, per progettazioni per la messa in sicurezza del territorio e per la manutenzione degli impianti di viale Mameli e della piscina comunale", aggiunge Garofano.

Servizi sociali, scuole, sport e manifestazioni: un impegno costante per la comunità - Il vicesindaco Garra, responsabile delle tematiche sociali, ha lavorato con l’amministrazione per confermare lo stanziamento per il servizio di asilo nido, la misura di premialità per i nuovi nati (figli di residenti a Millesimo) e il sostegno alle famiglie più bisognose. Non sono stati dimenticati i servizi scuolabus e la manutenzione di spazi pubblici come la residenza servita Levratto. Lo sport rimane una delle priorità principali dell’amministrazione. Sono previsti fondi per la gestione del Palazzetto dello Sport, degli impianti sportivi di Viale Mameli e i contributi per le associazioni sportive. "Desidero ringraziare l’assessore Scarzella per la sua pazienza e disponibilità nella gestione di questo settore, che comporta non poche difficoltà", continua Garofano.

Anche la promozione del territorio è al centro del bilancio. L’assessore La Placa ha confermato il calendario manifestazioni, dove spicca ovviamente la Festa Nazionale del Tartufo, e sono confermati gli stanziamenti per il Museo di Villa Scarzella e per il Parco regionale di Bric Tana, per cui sono stati ottenuti 15.000 euro di fondi regionali. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Siti Storici Grimaldi, il 31 gennaio 2026 si terrà la visita ufficiale del Principe Alberto II di Monaco, un evento che contribuirà a promuovere Millesimo a livello internazionale.

Una delle principali attenzioni riguarda la politica fiscale: "Nonostante gli investimenti previsti, non sono previsti aumenti delle aliquote dei tributi comunali. IMU, addizionale comunale IRPEF e Canone Unico rimarranno invariati. Questo bilancio è costruito sulla solida base della giustizia sociale e del rispetto per tutti i contribuenti". L’Ufficio Tributi sta portando avanti un’accurata lotta all’evasione fiscale, puntando su una logica di equità per garantire che tutti contribuiscano come previsto, riducendo l’evasione.

"In conclusione, desidero sottolineare che, nonostante le difficoltà nel reperire risorse, l’amministrazione è riuscita a mettere a punto un bilancio in grado di rispondere alle esigenze della comunità, garantendo la qualità dei servizi senza gravare sulle tasche dei cittadini. Questo bilancio è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una visione condivisa. L’obiettivo è continuare a costruire Millesimo sempre più sicuro, più moderno e più inclusivo", conclude Garofano.