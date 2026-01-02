 / Cronaca

Si aggira per Piazza del Popolo bevendo birra e avvicinando persone: beccato mentre cede hashish

Accompagnato dalla polizia locale in caserma è risultato in possesso di altre dosi oltre al denaro provento dell'attività illecita

Si aggirava per Piazza del Popolo a Savona bevendo birra e avvicinando soggetti intenti a stazionare nei giardini. 

Il suo atteggiamento non è quindi passato inosservato agli operatori del Nucleo di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana della Polizia Locale savonese, che hanno deciso di tenerlo d'occhio.

Dopo pochi minuti, il sospetto ha ceduto dell'hashish ad un'altra persona. 

Accompagnato  nei locali della Caserma Corradini di via Romagnoli  è risultato in possesso di altre dosi, oltre al denaro provento dell'attività illecita.

Il soggetto è stato quindi deferito all'autorità giudiziaria, mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

Luciano Parodi

