Musica e solidarietà: la Giovane Orchestra della Riviera apre il 2026 ad Albenga

La Giovane Orchestra della Riviera si esibirà gratuitamente in concerto il 5 gennaio 2026 alle ore 21:00 presso la Chiesa di Santa Maria in Fontibus.

L’evento è reso possibile dalla collaborazione tra FIDAPA BPW Italy, sezione Albenga, e Lions Club Albenga Host, e rappresenta un’occasione per valorizzare i giovani talenti locali. L’orchestra è nata con l’obiettivo di creare uno spazio musicale dedicato ai musicisti del territorio, offrendo loro opportunità di crescita, visibilità e confronto artistico.

Grazie al supporto dei professori di strumento, è stato costituito un gruppo di musicisti tutti under 26, distintisi per talento e passione. Nonostante la recente fondazione, nell’ottobre 2024, la Giovane Orchestra della Riviera ha già conquistato il pubblico con un repertorio accuratamente studiato e ricco di raffinata musicalità.

Durante la serata sarà inoltre allestita una raccolta fondi a favore dell’Associazione Down Savona Onlus, permettendo a chi lo desidera di contribuire concretamente a questa causa.

Attraverso questo concerto, i presidenti dottoressa Valentina Perna (FIDAPA BPW Italy) e dottor Stefano Siniscalchi (Lions Club Albenga Host) desiderano augurare un felice anno nuovo alla cittadinanza, consolidando al contempo una collaborazione che porti beneficio all’intero territorio.