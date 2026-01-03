Asl2, rafforzamento degli organici: proroga dell'incarico e stabilizzazioni per 48 medici e specializzandi

Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 l’Asl 2 (ora Area Savonese) mette in campo un pacchetto di assunzioni che coinvolge complessivamente 25 medici, tra contratti a tempo determinato per specializzandi e nuove immissioni a tempo indeterminato.

Una prima misura riguarda l’assunzione a tempo determinato di 13 medici specializzandi, a partire dal 1° gennaio 2026, con contratti part-time da 30-32 ore settimanali. I professionisti, iscritti all’ultimo o al penultimo anno delle scuole di specializzazione, saranno impiegati in reparti come Medicina interna, Ginecologia e Ostetricia, Pronto soccorso e Medicina d’urgenza, Ortopedia e Traumatologia, Neurochirurgia, Radiodiagnostica e Gastroenterologia, sia nel Ponente che nel Levante savonese.

Si tratta in gran parte di medici già in servizio con contratti temporanei, la cui presenza viene ritenuta indispensabile per evitare interruzioni dell’attività assistenziale. L’Asl specifica che, una volta conseguito il titolo di specializzazione – previsto tra il 2026 e il 2027 – per questi professionisti è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto consentito dalla normativa nazionale.

L’Azienda ha inoltre disposto l’assunzione a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo di 12 dirigenti medici, sempre mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali aziendali. Anche in questo caso si tratta di medici che hanno già operato o stanno operando all’interno dell’Asl 2 e che verranno stabilizzati subordinatamente al conseguimento della specializzazione.

Le discipline interessate coincidono in larga parte con quelle più in sofferenza: Medicina interna, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina d’emergenza-urgenza, Neurochirurgia, Radiodiagnostica e Oncologia. Le nuove assunzioni consentiranno la cessazione dei contratti a tempo determinato attualmente in essere e garantiranno una maggiore stabilità organizzativa nei reparti.

I contratti si inseriscononel quadro delle norme nazionali post-Covid che consentono l’impiego degli specializzandi e la loro successiva stabilizzazione.

L'Asl ha ufficializzato inoltre la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per 23 dirigenti medici appartenenti a diverse discipline. Il provvedimento mira a garantire la continuità dei servizi sanitari e l'ottimale gestione delle attività specialistiche presso le strutture aziendali.

I contratti, originariamente in scadenza al 31 dicembre 2025, sono stati estesi per un periodo di sei mesi, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2026.

Il personale interessato comprende medici specializzandi iscritti all'ultimo o penultimo anno delle scuole di specializzazione, impiegati in Medicina Interna (7 dirigenti coinvolti tra Ponente e Levante), Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Ostetricia, Pediatria, Psichiatria e Radiodiagnostica, Gastroenterologia, Oftalmologia, Neurochirurgia e Urologia.





