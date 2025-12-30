Riforma sanitaria, ufficializzato il ruolo di Monica Cirone a coordinatrice dell’Area Asl2

La determina firmata dal direttore della Gestione Risorse Umane dell’Asl 2 è l’atto formale che ufficializza il nuovo ruolo di Monica Cirone all’interno del rinnovato assetto della sanità ligure. Il provvedimento dispone infatti il collocamento in aspettativa senza assegni della dirigente a seguito della sua nomina a coordinatrice dell’Area sociosanitaria locale 2, incarico che prenderà avvio con l’entrata in vigore della riforma regionale.

Un atto amministrativo necessario che segna il passaggio dalla funzione di Direttore sociosanitario dell’Asl 2 al nuovo incarico di coordinamento dell'Area corrispondente, previsto dalla riorganizzazione del servizio sanitario regionale che, dal 1° gennaio 2026, porta alla fusione delle cinque Aziende sociosanitarie liguri in un unico ente, l’Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria), con Cirone chiamata a guidare l’area corrispondente all’attuale Asl 2.

L’incarico di coordinatrice decorre dal 1° gennaio 2026 e avrà durata fino al 30 giugno 2026, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi e comunque fino alla nomina definitiva dei direttori di area da parte del direttore generale di ATS Liguria.

In base alla normativa nazionale e regionale la nomina comporta automaticamente il collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto alla conservazione del posto. Inoltre che, con il venir meno dell’incarico di Direttore sociosanitario a seguito della riforma sanitaria, perde efficacia anche il precedente provvedimento di aspettativa legato a quel ruolo.

Monica Cirone, 53 anni, è stata nominata Direttore socio sanitario di Asl2 lo scorso anno, prima direttore delle Professioni Sanitarie. Laureata in Scienze infermieristiche e ostetriche dal 2009, ha conseguito il Master di secondo livello in Management delle Aziende Sanitarie presso l’Università di Pisa nel 2012. Nel 2014 è stata dirigente delle Professioni Sanitarie dell’Asl 2 e nel 2020 ha diretto le due Strutture complesse coordinamento professioni sanitarie ospedaliera e Tcoordinamento professioni Sanitarie territoriali.