Addio al "vecchio" San Giuseppe: con l'Ospedale di Comunità a Cairo Montenotte si parte l'8 gennaio

Parte l'8 gennaio l'Ospedale di Comunità di Cairo Montenotte. Il mandato a Luca Corti, Direttore del Distretto Sanitario delle Bormide, di avviare concretamente le attività della struttura è contenuto nella delibera del 31 dicembre, firmata dalla direzione Asl2.

Con questa delibera viene ufficialmente dato il via libera all'attivazione del modello organizzativo per l'Ospedale di Comunità (OdC) di Cairo Montenotte. Il provvedimento rientra nelle azioni previste dal PNRR (Missione 6 – Salute), che ha come obiettivo il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia.

Gli Ospedali di Comunità (sul territorio ne sono previsti due: uno a Cairo e uno ad Albenga) sono strutture intermedie per assistenza a bassa complessità clinica, destinate a: pazienti con disabilità transitoria o permanente, che possono avere necessità di trattamenti riabilitativi estensivi, provenienti da strutture ospedaliere o dal domicilio; pazienti dimessi dai reparti ospedalieri con necessità di ricondizionamento motorio e/o completamento dell'iter terapeutico, che richiedono assistenza infermieristica continuativa, anche notturna; pazienti che necessitano di supporto nella somministrazione di farmaci, nella gestione di presidi e dispositivi, o di interventi di affiancamento, educazione e addestramento, anche del caregiver, prima del rientro al domicilio, o pazienti provenienti dal domicilio che abbiano sviluppato tali necessità e il cui domicilio non sia idoneo dal punto di vista strutturale o assistenziale.

La finalità principale dell'Ospedale di Comunità è evitare ricoveri ospedalieri impropri e favorire dimissioni protette dall'ospedale verso strutture più vicine al domicilio del paziente.

La struttura opererà in stretta sinergia con le associazioni di volontariato e i Servizi Sociali del territorio, per garantire risposte più complete e integrate ai pazienti.

Il ricovero in Ospedale di Comunità potrà avvenire esclusivamente in modalità programmata, concordata tra il medico proponente (medico di medicina generale del paziente, specialista ospedaliero, medico di Medicina d'Urgenza) e il medico incaricato della struttura.

L'Ospedale di Comunità presso il San Giuseppe di Cairo prevede 40 posti letto totali; inizialmente ne saranno attivati una ventina.