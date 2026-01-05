 / Attualità

A Prato Nevoso 13enne salvato dai poliziotti della montagna dopo una caduta sugli sci

Sospeso nel vuoto sotto la pista dell’Artesina, il ragazzo è stato tratto in salvo grazie al sangue freddo e al coraggio di tre agenti della Polizia di Stato

Un momento del salvataggio (Foto FB Agente Lisa)

Attimi di paura a Prato Nevoso, dove un 13enne è rimasto intrappolato sotto la pista rossa dell’Artesina, con la vita letteralmente appesa a un sottile strato di neve. Il giovane, dopo una caduta di alcuni metri, era finito in una zona impervia sotto la pista, in bilico sul vuoto e impossibilitato a risalire.

A intervenire sono stati tre poliziotti della montagna — Raffaele, Francesco e Massimo — che si sono calati con le corde nel pendio per raggiungere il ragazzo. Grazie alla loro esperienza e tempestività, il 13enne è stato tratto in salvo prima che la neve cedesse.

(I tre poliziotti protagonisti del salvataggio)

l giovane, in stato di shock e con un principio di ipotermia, è stato subito riscaldato e assistito. Una volta in salvo, ha abbracciato in lacrime gli agenti che gli avevano appena salvato la vita, ringraziandoli per il loro coraggio.

La storia è stata raccontata sulla pagina “Agente Lisa”, il profilo friendly della Polizia di Stato, che ricorda come in situazioni di emergenza sia sempre necessario contattare il 113 o il numero unico di emergenza 112.

