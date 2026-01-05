Restauro, risanamento e messa in sicurezza delle mura medievali di Varazze: affidato l'incarico per un progetto di fattibilità

Un progetto di fattibilità tecnico economica per la mappatura e verifica di stabilità con il restauro, il risanamento conservativo e la messa in sicurezza di alcune porzioni della cinta muraria storica.

Ad affidare l'incarico per la realizzazione il Comune di Varazze che è proprietario di numerosi edifici e strutture di rilevanza storica, tra cui proprio le mura medievali che perimetrano il centro storico.

I manufatti, pur costituendo un elemento identitario del patrimonio culturale locale, non hanno ricevuto negli ultimi anni interventi di manutenzione o azioni specifiche di conservazione e nell’ambito di un programma che ha lo scopo di salvaguardare, mantenere e migliorare il patrimonio immobiliare e monumentale dell’ente, l’amministrazione comunale ha quindi ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento tecnico-operativo che permetta di intervenire in modo celere ed efficace per garantire la conservazione delle parti maggiormente esposte al degrado.

Le mura medievali presentano infatti attualmente evidenti segni di ammaloramento nella porzione fuori terra, con particolare criticità concentrate nei capitelli posizionati sul "testa muro”, per i quali sono visibili fenomeni di erosione, disgregazione materica e perdita di stabilità superficiale, che rendono così necessario uno studio tecnico approfondito finalizzato alla definizione di un corretto progetto di restauro.

"L'intervento richiesto non può limitarsi a un’azione manutentiva ordinaria, ma necessita di un’analisi specialistica condotta da un tecnico esperto in beni architettonici e in interventi su manufatti di pregio storico, al fine di individuare lo stato di conservazione reale, le cause dell’ammaloramento e le metodologie conservative più idonee e compatibili con la natura del bene" viene spiegato nella determina comunale del settore lavori pubblici-servizi tecnici e demanio.