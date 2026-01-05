Savona, arriva la fiamma olimpica. Ecco strade chiuse, orari e divieti

Savona si prepara ad accogliere uno degli eventi simbolo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Sabato 10 gennaio 2026 la città sarà infatti attraversata dal passaggio dei tedofori della fiamma olimpica, accompagnati dalla carovana ufficiale dell’organizzazione e dai veicoli promozionali dell’evento. L'orario previsto è tra le 8,30 e le 9,30.

Un appuntamento di rilievo internazionale che comporterà importanti modifiche alla viabilità, disciplinate da un’ordinanza del Comando di Polizia Municipale.

Il corteo entrerà a Savona dal confine con Albissola Marina e attraverserà la città seguendo questo itinerario: Rio Termine, Lungomare Matteotti, Piazza Leon Pancaldo, Via Paleocapa, Piazza Mameli, Via Montenotte, Corso Colombo, Corso Vittorio Veneto, Via Nizza. Il passaggio si concluderà in quest'ultima via, in prossimità del confine con Vado Ligure, dove è previsto lo scioglimento della sfilata e della carovana al seguito.

Durante il transito dei tedofori ci sarà la sospensione temporanea della circolazione di tutti i veicoli, in entrambi i sensi di marcia, lungo l’intero percorso. La chiusura scatterà dal momento del passaggio del veicolo con il cartello “inizio corteo” e durerà per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Durante il passaggio dei tedofori nessun mezzo potrà transitare, ad eccezione dei mezzi di emergenza e di quelli ufficiali dell’evento e i veicoli provenienti da strade laterali dovranno fermarsi e non immettersi sul percorso. Sarà vietato anche l’attraversamento pedonale della carreggiata durante il passaggio dei tedofori e dei mezzi al seguito.

Il rispetto delle disposizioni sarà garantito dal personale di Polizia Municipale e dagli addetti alla sicurezza. Per consentire l’organizzazione logistica dell’evento, scatterà anche un divieto di sosta con rimozione forzata in Corso Colombo, nel tratto di parcheggio situato a levante della piscina comunale “C. Zanelli”, con accesso dal controviale dalle ore 19.00 di venerdì 9 gennaio 2026 fino alle ore 12.00 di sabato 10 gennaio 2026 (o comunque fino al termine delle esigenze organizzative).

L’area, che comprende circa 30 posti auto, sarà riservata ai veicoli della logistica olimpica. La segnaletica temporanea di divieto verrà posizionata almeno 72 ore prima, con annotazione delle targhe dei veicoli presenti al momento dell’installazione. In deroga ai normali limiti di transito, sarà consentito il passaggio dei mezzi dell'organizzazione in via Paleocapa e piazza Mameli.