Savona, il quartiere di Legino si mobilita per Micia: la gatta che i proprietari non trovano più

Micia, all’interno di un vaso, ha lo sguardo attento nella foto che la sua padrona ha postato su diversi gruppi Facebook cittadini, nella speranza di riuscire a ritrovarla al più presto. La gatta, molto amata dalla famiglia, è scomparsa da poco più di un giorno e da allora non si hanno più sue notizie.

L’appello è stato condiviso decine di volte sui social: «Smarrita gatta tricolore — marrone, nero e bianco — dal nome Micia, con pelo lungo e coda lunga, da via Bresciana. Chi è della mia zona e vede la mia ciccina mi contatti immediatamente». Un messaggio accorato che ha subito attirato l’attenzione di molti residenti del quartiere di Legino.

In poche ore si è attivata una vera e propria rete di solidarietà: cittadini che avvisano amici e conoscenti della zona, altri che tengono gli occhi aperti durante le passeggiate o rientrando a casa. Nei commenti non mancano parole di incoraggiamento e vicinanza alla proprietaria. «Forza, che la troviamo», scrive una signora, e tutti sperano di restituire Micia ai proprietari.