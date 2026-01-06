Piana Crixia in festa per i 103 anni di Maria Santi

Centotre anni e uno sguardo ancora curioso sul mondo. È una giornata speciale per Piana Crixia, che oggi rende omaggio alla signora Maria Santi, per tutti Mariuccia, simbolo discreto e prezioso di una comunità che riconosce nella sua storia un pezzo della propria identità.

Nata il 6 gennaio 1923 a Gorrino, piccolo centro dell’Alta Langa in provincia di Cuneo, Mariuccia ha attraversato più di un secolo di storia italiana: guerre, ricostruzione, cambiamenti profondi nel modo di vivere e di pensare. Un percorso lungo, affrontato con una sobrietà che non fa rumore ma lascia tracce profonde.

Oggi vive ai Porri di Piana, accudita dalla figlia, in una dimensione serena che sembra fatta su misura per lei. Il suo compleanno non è solo una ricorrenza privata, ma un momento collettivo. Perché Mariuccia rappresenta un legame vivo tra generazioni, una testimonianza silenziosa di resilienza e gentilezza. In un tempo che corre veloce, la sua presenza ricorda l’importanza della lentezza, dell’ascolto e della continuità.