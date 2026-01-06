Boissano, il 2026 è iniziato senza bar: pubblicato il bando per la nuova gestione

Il 2026 si è aperto senza un punto di riferimento importante per la vita sociale di Boissano. Il paese dell’entroterra loanese si trova infatti momentaneamente privo del bar, dopo la rinuncia da parte dell’ultimo gestore, che ha terminato il suo impegno il 31 dicembre scorso.

Una situazione che non è del tutto nuova: era già accaduto nel 2020, quando l’attività aveva attraversato un periodo di stop prima di una successiva ripartenza.

L’amministrazione comunale si è mossa con un bando per l’assegnazione della gestione, deliberato in giunta alla fine del 2025 e pubblicato all’albo pretorio lunedì 5 gennaio, con scadenza fissata al 4 febbraio. Secondo quanto trapelato in paese, sarebbero diverse le persone potenzialmente interessate a rilevare l’attività, un segnale positivo che lascia intravedere una possibile ripartenza in tempi brevi.

"È stato fatto uno studio approfondito sotto molteplici punti di vista - ha dichiarato la sindaca Paola Devincenzi a proposito del bando, spiegando il percorso seguito dall’amministrazione - valutando numerosi aspetti in modo da mantenere quello che è lo scopo principale che si prefigge l'amministrazione, che è quello di aggregazione sociale e punto di incontro per la comunità, e nello stesso tempo cercando di andare incontro a chi in un periodo così difficile, soprattutto per le attività, decide di mettersi in gioco. Il contratto ha durata di sei anni prorogabili di ulteriori sei. Il comunicato ufficiale verrà pubblicato mercoledì (7 gennaio ndr)".