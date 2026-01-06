Spotorno si prepara al nuovo polo scolastico unificato: cambia la viabilità in zona Baxie con un nuovo senso unico

Il 2026 segnerà ufficialmente, per Spotorno, l’anno del nuovo polo scolastico unificato in località Baxie, destinato ad accogliere scuole elementari e medie. Un percorso già avviato con il trasferimento provvisorio delle classi della primaria “Pertini” nell’edificio che ospita le scuole medie e che troverà compimento una volta conclusi i lavori finanziati con fondi Pnrr per oltre 2 milioni e mezzo di euro. L’intervento prevede la demolizione del vecchio plesso di viale Europa e la realizzazione di nuovi locali affiancati al complesso scolastico vicino al Parco Monticello, dove saranno riuniti tutti gli studenti spotornesi dai 6 ai 14 anni (LEGGI QUI).

Un trasferimento al polo del Monticello che, come ricorda il sindaco Mattia Fiorini attraverso i social, “diverrà definitivo con l'inaugurazione della nuova scuola all'inizio del nuovo anno scolastico 2026/2027”, ma che già in fase provvisoria, tuttavia, fa registrare ricadute sulla viabilità della zona, con un incremento del traffico veicolare nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli alunni.

Per far fronte alla nuova situazione, il Comune ha disposto modifiche alla circolazione, introducendo un senso unico lungo la strada di fronte alla palestra Sbravati e nell’area del parcheggio retrostante le Baxie. L’ordinanza della Polizia Locale istituisce il senso unico “in via Verdi – località Baxie, con accesso dalla strada adiacente al prospetto di ponente del condominio Baxie, sita tra i civici 11 e 17 e direzione di marcia fino al civico 9/A”.

Tra le premesse del provvedimento si evidenzia come via Verdi presenti, in diversi tratti, una carreggiata di ridotta larghezza, tale da rendere difficoltoso e potenzialmente pericoloso il doppio senso di circolazione, soprattutto in presenza di un elevato flusso veicolare e pedonale. Nella zona insistono inoltre un parcheggio pubblico e la palestra scolastica “Sbravati”, annessa al complesso scolastico, sede di attività sportive ed eventi che comportano un ulteriore afflusso di veicoli anche in orari extrascolastici.

Il senso unico sarà permanente e valido per tutti, ad eccezione dei proprietari dei garage sotto le Baxie e degli scuolabus, che accederanno con l’assistenza della Polizia Locale. Nel tratto di via Verdi prospiciente la palestra è infatti già in vigore il limite di portata di 2,50 tonnellate e il divieto di transito ai veicoli con altezza superiore a 2 metri, limitazioni che non consentirebbero altrimenti il transito in sicurezza degli scuolabus.

“Si prega di porre attenzione alla nuova viabilità, con ingresso dal lato del Parco Monticello e uscita dal lato della caserma dei Carabinieri su via Verdi”, spiega il sindaco Fiorini.