Attualità | 06 gennaio 2026, 07:26

Spotorno si prepara al nuovo polo scolastico unificato: cambia la viabilità in zona Baxie con un nuovo senso unico

Il cambio riguarderà la strada tra via Verdi e il Parco Monticello, nella zona dell'edificio scolastico. Eccezione per scuolabus e proprietari dei box

Il 2026 segnerà ufficialmente, per Spotorno, l’anno del nuovo polo scolastico unificato in località Baxie, destinato ad accogliere scuole elementari e medie. Un percorso già avviato con il trasferimento provvisorio delle classi della primaria “Pertini” nell’edificio che ospita le scuole medie e che troverà compimento una volta conclusi i lavori finanziati con fondi Pnrr per oltre 2 milioni e mezzo di euro. L’intervento prevede la demolizione del vecchio plesso di viale Europa e la realizzazione di nuovi locali affiancati al complesso scolastico vicino al Parco Monticello, dove saranno riuniti tutti gli studenti spotornesi dai 6 ai 14 anni (LEGGI QUI).

Un trasferimento al polo del Monticello che, come ricorda il sindaco Mattia Fiorini attraverso i social, “diverrà definitivo con l'inaugurazione della nuova scuola all'inizio del nuovo anno scolastico 2026/2027”, ma che già in fase provvisoria, tuttavia, fa registrare ricadute sulla viabilità della zona, con un incremento del traffico veicolare nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli alunni.

Per far fronte alla nuova situazione, il Comune ha disposto modifiche alla circolazione, introducendo un senso unico lungo la strada di fronte alla palestra Sbravati e nell’area del parcheggio retrostante le Baxie. L’ordinanza della Polizia Locale istituisce il senso unico “in via Verdi – località Baxie, con accesso dalla strada adiacente al prospetto di ponente del condominio Baxie, sita tra i civici 11 e 17 e direzione di marcia fino al civico 9/A”.

Tra le premesse del provvedimento si evidenzia come via Verdi presenti, in diversi tratti, una carreggiata di ridotta larghezza, tale da rendere difficoltoso e potenzialmente pericoloso il doppio senso di circolazione, soprattutto in presenza di un elevato flusso veicolare e pedonale. Nella zona insistono inoltre un parcheggio pubblico e la palestra scolastica “Sbravati”, annessa al complesso scolastico, sede di attività sportive ed eventi che comportano un ulteriore afflusso di veicoli anche in orari extrascolastici.

Il senso unico sarà permanente e valido per tutti, ad eccezione dei proprietari dei garage sotto le Baxie e degli scuolabus, che accederanno con l’assistenza della Polizia Locale. Nel tratto di via Verdi prospiciente la palestra è infatti già in vigore il limite di portata di 2,50 tonnellate e il divieto di transito ai veicoli con altezza superiore a 2 metri, limitazioni che non consentirebbero altrimenti il transito in sicurezza degli scuolabus.

“Si prega di porre attenzione alla nuova viabilità, con ingresso dal lato del Parco Monticello e uscita dal lato della caserma dei Carabinieri su via Verdi”, spiega il sindaco Fiorini. 

Mattia Pastorino

