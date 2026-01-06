Investito dal treno ad Albenga, anziano operato nella notte: resta sotto osservazione

È stato operato nella notte per una frattura alla gamba e ora si trova sotto stretta osservazione l’anziano rimasto ferito ieri pomeriggio in seguito a un investimento ferroviario ad Albenga. L’intervento chirurgico, eseguito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è riuscito, ma considerata l’età dell’uomo, classe 1939, i medici mantengono la prognosi riservata e non escludono ancora possibili complicazioni.

L’incidente si è verificato intorno alle 15.45 lungo la linea Genova–Ventimiglia, nel tratto di viale Che Guevara, in prossimità del locale estivo “A Rocha do Mar”. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava camminando lungo i binari quando è stato colpito di striscio da un treno in transito. Nonostante la violenza dell’impatto e i numerosi traumi riportati, in particolare all’arto inferiore destro, è rimasto cosciente.

Immediato l’intervento dei mezzi di emergenza: sul posto sono giunti l’ambulanza della Croce Bianca di Alassio, l’automedica Sierra 2 del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, con Polizia Ferroviaria, Carabinieri e Polizia locale impegnati nei rilievi. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, l’anziano è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona.

A causa dell’investimento la circolazione ferroviaria è stata interrotta per diverse ore, con pesanti ripercussioni su tutta la tratta e disagi per pendolari e viaggiatori.