 / Attualità

Attualità | 05 gennaio 2026, 13:23

Savona, il vescovo Calogero Marino rettore pro tempore della Cattedrale

"In via interinale" anche di San Raffaele e parroco di SS. G. Battista e Andrea

Savona, il vescovo Calogero Marino rettore pro tempore della Cattedrale

 A seguito della recente scomparsa di don Piero Giacosa il vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino ha firmato i decreti di autonomina assumendosi le responsabilità legali che erano in carico al defunto sacerdote.

Dunque monsignor Marino assume il titolo e l'ufficio di rettore e legale rappresentante della Chiesa Cattedrale Basilica Nostra Signora Assunta, il titolo e l'ufficio di parroco e legale rappresentante della Parrocchia Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo e l'ufficio di rettore dell'Ente Chiesa San Raffaele al Porto, nella Vecchia Darsena.

Come recitano i decreti, l'assunzione delle responsabilità legali è "in via interinale", ovvero in attesa della nomina dei nuovi rettori per le due chiese e del nuovo parroco per la comunità del centro storico.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium