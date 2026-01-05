 / Attualità

Viaggiare gratis per studiare: nel 2026 treni gratuiti per gli under 19 e sconti per gli universitari liguri

L’assessore Marco Scajola conferma la misura anche per quest’anno: abbonamenti ferroviari gratuiti per gli studenti più giovani e riduzioni del 50% fino a 26 anni. Un aiuto concreto a famiglie e ragazzi

Viaggiare gratis per studiare non sarà solo una possibilità, ma una realtà concreta anche nel 2026. La Regione Liguria ha infatti confermato una delle misure più apprezzate degli ultimi anni: abbonamenti gratuiti sui treni regionali per gli studenti under 19 e sconti del 50% per gli under 26, lungo la tratta che collega la residenza alla sede scolastica o universitaria.

Il provvedimento, proposto dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, era già stato attivato nel 2025 con risultati significativi e viene ora rinnovato, consolidandosi come un intervento unico nel panorama nazionale. Migliaia di studenti hanno potuto raggiungere ogni giorno scuole e università senza alcun costo di trasporto, generando un risparmio concreto per le famiglie liguri.

«Si tratta di un provvedimento importante che ha garantito e garantirà nuovamente un ausilio concreto, unico in Italia, a favore dei giovani liguri e delle loro famiglie», spiega l’assessore Scajola. «Nel 2025 sono stati erogati migliaia di abbonamenti gratuiti e siamo convinti che l’iniziativa possa riscuotere ancora più successo nel nuovo anno».

Nel dettaglio, la misura prevede la gratuità totale degli abbonamenti mensili e annuali sui treni regionali per tutti gli studenti under 19, mentre per la fascia under 26 è confermata una riduzione del 50%. Un sostegno pensato per accompagnare i giovani nel loro percorso di formazione, riducendo i costi legati agli spostamenti quotidiani e favorendo il diritto allo studio.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia della Regione Liguria, che affianca agli interventi infrastrutturali e di programmazione del servizio ferroviario politiche mirate a incentivare l’uso del treno. «Offriamo la gratuità agli studenti più giovani e agevolazioni agli universitari – conclude Scajola – dimostrando ancora una volta la nostra vicinanza a chi sceglie quotidianamente il trasporto pubblico per muoversi».

Un segnale forte che guarda al futuro, puntando su mobilità sostenibile, equità sociale e investimenti sull’istruzione, con un obiettivo chiaro: permettere a ragazze e ragazzi di viaggiare gratis per studiare, senza che il costo dei trasporti diventi un ostacolo al loro percorso formativo.

