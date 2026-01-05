Epifania ad Altare, dopo la Messa l’incontro dei Re Magi con i bambini: "Portate la calza"

Martedì 6 gennaio, ad Altare, l’Epifania si celebrerà con un appuntamento pensato per i bambini e per le famiglie, capace di unire il significato religioso della ricorrenza a un momento di condivisione semplice e gioioso.

Nella chiesa di Sant’Eugenio, subito dopo la Santa Messa delle 10.30, i Re Magi saranno protagonisti di un incontro speciale con i più piccoli. Un gesto simbolico che richiama il cuore della festa: il cammino, il dono, l’incontro. Dopo aver raggiunto la mangiatoia, Melchiorre, Gaspare e Baldassarre incontreranno i bambini per condividere i loro doni, trasformando il racconto evangelico in un’esperienza viva e partecipata.

L’invito rivolto alle famiglie è chiaro e carico di tradizione: “Portate la vostra calza”. Perché, accanto al significato liturgico dell’Epifania, non mancherà una sorpresa speciale, pensata per rendere il momento ancora più atteso e coinvolgente, soprattutto per i più piccoli.