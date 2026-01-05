"La Befana dei Vigili del Fuoco di Albenga" arriva in piazza San Michele

Albenga si prepara a chiudere le festività natalizie con un appuntamento pensato per i più piccoli. Lunedì 6 gennaio, alle 16, piazza San Michele, nel cuore del centro storico, farà da cornice a “La Befana dei Vigili del Fuoco di Albenga”, iniziativa promossa dal Comune e dal distaccamento locale dei Vigili del Fuoco.

Tra le antiche torri medievali, la Befana calerà in piazza per distribuire caramelle e dolci ai bambini, trasformando uno degli spazi più suggestivi della città in un luogo di festa e sorrisi. Un pomeriggio che unisce tradizione e spettacolo, capace di richiamare famiglie e curiosi e di animare il centro storico nel giorno dell’Epifania.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alle festività e rappresenta anche un’occasione di incontro tra la comunità e i Vigili del Fuoco, da sempre protagonisti di momenti simbolici rivolti ai più giovani.

Per eventuali aggiornamenti e informazioni in tempo reale è possibile consultare la pagina Facebook “Babbo Natale e La Befana dei Vigili del Fuoco – Albenga”.