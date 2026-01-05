Riallineamento post-Covid: nel 2026 alle urne solo Zuccarello, Savona e altri 20 Comuni votano nel 2027

È quello che viene definito il riallineamento post-Covid delle scadenze elettorali. Come chiarito da una circolare del Ministero dell'Interno, nella primavera 2026 saranno chiamati alle urne i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020, quando la pandemia aveva costretto a posticipare in autunno consultazioni originariamente previste nel pieno della prima ondata. I Comuni che invece hanno votato nell'autunno 2021 dovranno attendere la primavera del 2027.

Per questa ragione, l'unico ente savonese chiamato alle urne in provincia di Savona è Zuccarello, poco più di 300 abitanti, guidato dal sindaco Claudio Paliotto. Sarà invece il 2027 l'anno in cui si svolgeranno le elezioni per numerosi Comuni savonesi, compresa la città capoluogo. Oltre a Savona, quindi, le amministrative si svolgeranno a Varazze, Loano, Spotorno, Stella, Tovo San Giacomo, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Bergeggi, Stellanello, Balestrino, Castelbianco, Nasino e Testico. A questi si aggiungono Cairo Montenotte, Altare, Boissano, Calizzano, Giusvalla, Noli e Borghetto Santo Spirito, che avevano rinnovato i rispettivi consigli e sindaci nel giugno 2022.

Quest'anno però la provincia di Savona vedrà comunque un appuntamento cruciale: il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia, promossa dalla maggioranza che sostiene il governo Meloni. A fine 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le "disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026", stabilendo che le votazioni sul referendum si svolgeranno in due giornate, domenica e lunedì.

La scelta del calendario elettorale è al centro di tensioni tra maggioranza e opposizione. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dichiarato "presumibilmente nella seconda metà di marzo", dopo che è sfumata l'ipotesi di un'accelerazione per il primo marzo. Nordio auspica di votare prima di Pasqua, che quest'anno cade il 5 aprile, per evitare che il quesito venga eccessivamente politicizzato. Tra le date più plausibili circola quella del 22 marzo.