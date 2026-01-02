Saldi invernali, Piana: "Continuiamo a sostenere i negozi di vicinato"

Saldi al via domani, sabato 3 gennaio, in tutta la Liguria fino al 16 febbraio. "A pochi giorni dalle festività natalizie, questa è un'ulteriore occasione per continuare a sostenere i negozi di vicinato. Luoghi fisici dove, oltre agli sconti, possiamo trovare il sorriso e il consiglio di chi quotidianamente, con la propria attività, rappresenta un presidio sociale ed economico per le nostre città" commenta il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.



Regione Liguria, in accordo con le altre regioni italiane, ha condiviso, accogliendo le richieste delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, la necessità di mantenere la data unitaria per l'avvio delle vendite promozionali, come previsto dall'accordo nazionale del 2011 e come disciplinato dal Testo Unico in materia di Commercio (l.r. 1/2007).