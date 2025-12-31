Millesimo, il bilancio di previsione non piace affatto alla minoranza: "Manca visione, è fatto di numeri ma senza futuro"

Il Bilancio di previsione 2026–2028 del Comune di Millesimo incassa il voto contrario del gruppo consiliare di opposizione "Progetto Millesimo".

La presa di posizione è arrivata nel corso del Consiglio comunale di ieri (30 dicembre, ndr) e formalizzata in un comunicato dei consiglieri Aldo Picalli e Riccardo Schettini, duri contro l'attuale Amministrazione accusata di mancanza di visione strategica e di incapacità di trasformare le risorse disponibili in prospettive concrete di sviluppo per il paese.

Secondo i consiglieri di Progetto Millesimo, il documento contabile approvato dalla maggioranza è "senza un disegno organico di sviluppo, senza una strategia strutturata e senza una prospettiva di medio-lungo periodo", prevedendo per il 2026 entrate complessive superiori a 14,4 milioni di euro destinando tuttavia agli investimenti "reali appena circa 1,67 milioni di euro".

Il gruppo sottolinea poi anche un altro aspetto legato al risultato presunto di amministrazione pari a oltre 1,3 milioni di euro. "Viene presentato come elemento di equilibrio finanziario, ma in realtà rappresenta l’ennesima dimostrazione di una gestione che accumula risorse senza trasformarle in opportunità concrete per la comunità" affermano Picalli e Schettini.

L’opposizione evidenzia inoltre l’assenza di una "visione complessiva" su temi ritenuti fondamentali, dalla riqualificazione urbana al rilancio economico e turistico, passando per la manutenzione programmata del patrimonio pubblico e la capacità di intercettare finanziamenti sovracomunali. Una carenza che, secondo Progetto Millesimo, si traduce in una serie di "piccoli interventi scollegati, senza una direzione chiara e senza un progetto politico riconoscibile".

Durante il Consiglio comunale, il gruppo segnala anche un episodio definito grave sul piano istituzionale. "La votazione sul DUP 2026–2028 e sul Bilancio di Previsione è stata inizialmente effettuata chiedendo esclusivamente chi fosse favorevole e chi contrario, omettendo di chiedere se vi fossero astensioni. Solo successivamente, dopo averlo fatto 'notare' e ripetendo la votazione, è emerso che una consigliera di maggioranza si era astenuta e comunque non aveva votato. Un fatto che inizialmente non era stato registrato e che evidenzia una gestione quantomeno superficiale di un passaggio istituzionale di fondamentale importanza. Questo episodio, unito al contenuto del documento contabile, rafforza la nostra convinzione che l’attuale Amministrazione non sia in grado di garantire una guida solida, trasparente e lungimirante per il futuro del paese".

Alla luce di questi elementi, Progetto Millesimo ribadisce le ragioni del voto contrario, affermando che l’attuale amministrazione non sarebbe in grado di garantire una guida solida, trasparente e lungimirante per il futuro del paese. "Millesimo merita un’amministrazione capace di programmare, decidere e costruire futuro, non limitarsi a far quadrare i conti", si legge nella conclusione del comunicato firmato dai consiglieri Aldo Picalli e Riccardo Schettini.