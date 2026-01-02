Muro pericolante in Salita del Grillo, "Impegno x Finale": "Urgenza nella chiusura e risorse accantonate, ma dopo un anno ancora nessun intervento"

A un anno dalla chiusura parziale di salita del Grillo, a Finale Ligure, il gruppo consiliare “Impegno x Finale” torna a puntare il dito contro l’Amministrazione comunale, denunciando l’assenza di interventi concreti nonostante l’allarme lanciato nel dicembre 2024 e le risorse economiche già accantonate.

«Potremmo definirla schizofrenia, incapacità gestionale, mancanza di lungimiranza, ansia da prestazione - si legge -. Nel dicembre 2024 l’amministrazione decise di chiudere metà strada di salita del Grillo gridando al pericolo imminente. Fu chiuso un senso di marcia ed obbligati noi Finalesi ad un giro dell’oca kilometrico per poter raggiungere il centro di Marina. Su insistenza del nostro Gruppo consiliare fu istituito un semaforo (dopo mesi di suggerimenti caduti nel vuoto) e finalmente sempre su nostra indicazione e suggerimento fu ridotta l’area di transennamento e riaperta la strada senza fare alcun tipo di lavoro di rafforzamento. In primavera 2025 in Consiglio Comunale ci fu assicurato che il lavoro di messa in sicurezza sarebbe terminato prima dell’estate 2025. Ad oggi, fine 2025, nulla è stato fatto nonostante oltre 250 mila euro siano stati accantonati da un anno».

Il gruppo solleva quindi una serie di interrogativi sulle scelte e sui tempi dell’Amministrazione comunale: «Le domande che sorgono sono molteplici: perché chiudere con urgenza una strada e lasciarla chiusa per dei mesi senza poi fare nulla per un anno? Perché aver perso dei mesi senza aver dato ascolto alla minoranza che aveva proposto subito l intervento risolutivo? Perché se si era così preoccupati non si è intervenuti in Somma urgenza? Perché a distanza di un anno nulla è stato fatto? Perché raccontare delle bugie al Consiglio comunale ed alla città?»

Per Impegno x Finale, la vicenda della salita del Grillo rappresenta un caso emblematico di un metodo di governo ritenuto inadeguato. «Questo è solo un esempio del modus operandi dell’Amministrazione che opera con superficialità e mancanza di competenza» conclude il gruppo di minoranza.