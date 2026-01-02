Termovalorizzatore, Natale e Arboscello (Pd): "Giunta Bucci incapace, Olivieri isolato. La Val Bormida merita rispetto"

"La destra savonese è in confusione totale. Il Presidente Olivieri non sapendo cosa decidere per il proprio territorio, o peggio, non avendo il coraggio di dire apertamente che lui quell’impianto lo vorrebbe per compiacere il presidente Bucci chiede l’aiutino da casa cercando di fare decidere altri, cioè la Regione". Cosi commentano il segretario del Pd Liguria Davide Natale e il consigliere regionale Pd Roberto Arboscello.

"Lo diciamo da sempre. Questa regione non è capace a risolvere il problema regionale dei rifiuti. Ora ha provato a fare uscire un bando per un impianto più piccolo che non soddisfa il fabbisogno regionale. Lo spettacolo a cui assistiamo è quasi patetico. Noi pensiamo che la Val Bormida meriti più rispetto e ugualmente lo merita chi, come noi, vede in questa valle un possibile rilancio che, basandosi su forti esperienze industriali, possa superare ricordi di attività altamente inquinanti e scoprire anche settori diversi e maggiormente sostenibili".

"In questo quadro, chi sta esponendo i propri amministratori a figure pessime è proprio chi guida la Regione che incapace di risolvere i problemi li scarica sui territori. La giunta prenda atto del fallimento totale sulla gestione del ciclo dei rifiuti, così come il Presidente Olivieri prenda atto che ormai neppure gli amministratori del suo stesso schieramento politico lo sostengono più e ne tragga le doverose conclusioni", concludono.