L’inverno colpisce duro, MeteoValbormida: "Notte gelida in arrivo con temperature a -10°"

La Val Bormida si prepara a una notte di gelo intenso: secondo le previsioni diffuse dalla community MeteoValbormida, ormai punto di riferimento per quasi ventimila appassionati locali, le temperature si abbasseranno abbondantemente sotto lo zero.

“In molte località, come Giusvalla, Calizzano e nella valle piemontese, come Camerana, le minime potranno abbassarsi sotto i -10 gradi, mentre lungo la costa le temperature saranno più miti, ma comunque rigide, con minime intorno allo zero”. La community lancia un monito: “Attenzione alle tubazioni delle seconde case e degli alloggi stagionali, che potrebbero subire danni a causa del gelo”.

Secondo MeteoValbormida, il periodo di freddo intenso sarà relativamente breve. “Da domani le temperature massime inizieranno a salire e, nei giorni successivi, aumenteranno anche le minime”. Tuttavia, la stagione non ha ancora detto l’ultima parola: “La prossima settimana potrebbe arrivare qualche nuovo impulso invernale, anche se non dell’intensità di questo episodio”.