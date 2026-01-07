Polizia, il bilancio dell'attività nel savonese nel 2025: 76 ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori, 25 sanzioni agli esercizi pubblici

Un impegno costante sul fronte della prevenzione e del controllo del territorio, con particolare attenzione alla violenza domestica e alla sicurezza urbana che ha portato a 76 ammonimenti adottati dal Questore e 25 sanzioni comminate agli esercizi pubblici.

E' stato diffuso dalla Polizia di Stato savonese il bilancio dell’attività svolta dal corpo nella nostra provincia nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Un consuntivo che riguarda l’operato degli uffici della Questura di Savona e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine Liguria e dalle Specialità della Polizia di Stato.

Nel corso dell’anno, i dispositivi quotidiani di controllo del territorio hanno consentito l’identificazione di oltre 100.000 persone e il controllo di più di 20.000 veicoli, a conferma di una presenza capillare e costante delle forze dell’ordine sul territorio provinciale.

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione dei reati di violenza domestica e degli atti persecutori: nel 2025 il Questore ha adottato complessivamente 76 provvedimenti di ammonimento, strumento fondamentale per intervenire tempestivamente in situazioni di potenziale pericolo.

Importante anche l’attività sul fronte dei controlli agli esercizi pubblici e della sicurezza legata alla cosiddetta “movida”. Sono stati 140 i locali sottoposti a verifica, con l’emissione di 25 sanzioni ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La Questura di Savona ribadisce, infine, "il proprio impegno costante nel garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini, operando in stretta sinergia con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio".

I DATI COMPLETI (anche in allegato):

In merito alle autorizzazioni di Polizia, sono stati 10.800 i passaporti rilasciati. Sono stati inoltre controllati 140 circoli ed esercizi commerciali, 32 apparecchi/videogiochi e 6 istituti di investigazione e vigilanza. Nel 2025 sono state denunciate 11 persone e comminate 62 sanzioni per illeciti amministrativi, 25 i provvedimenti dell’articolo 100 del Tulps. 104 le armi sequestrate.

Per quanto riguarda i servizi che riguardano l'immigrazione 57 sono le espulsioni, 19 gli ordini del Questore, 10 gli accompagnamenti e 20 le misure alternative. 58 sono stati gli arresti e 424 i denunciati in stato di libertà. 31.167 le persone controllate e 9345 i veicoli verificati. 61 gli avvisi orali, 137 i fogli di via obbligatori, 67 ammonimenti per violenza domestica e nove per atti persecutori.

Nove invece gli arresti del Commissariato di Alassio, 150 i denunciati in stato di libertà. Sono state controllate 20.649 persone e 9.028 veicoli controllati.

Per la lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti nell'anno che si è appena concluso sono stati sequestrati in totale dalla Questura di Savona, 6784 grammi di cocaina, 3 grammi di oppiacei e 12 grammi di altre sostanze. Sono stati sequestrati dal Commissariato alassino 254 grammi di cannabinoidi, 39 grammi di cocaina, 0,4 grammi di oppiacei e 115 grammi di altre sostanze.

Grazie all'applicazione YouPol sono state effettuate 175 segnalazioni, delle quali 38 relative per stupefacenti, 2 per bullismo, 6 per violenza domestica e 129 per varie segnalazioni.

Imponente l'attività della Polizia Stradale, con 174 pattuglie di vigilanza autostradale, 7.319 contravvenzioni elevate, 215 denunciati in stato di libertà, 136 auto sequestrate, 124 fermi amministrativi, 19 le attività di scorta e due gli arresti.

Sono stati controllati dalla Polizia di Frontiera 16.180 persone, 1.622 veicoli e 1.753 navi. Una persona è stata arrestata e tre denunciate.

La Polizia Ferroviaria ha identificato oltre 33.506 persone, 1.124 invece le scorte garantite ai convogli ferroviari. Sei persone sono state arrestate, 102 sono state denunciate e sono state elevate 25 contravvenzioni.

La Polizia Postale ha monitorato 12 siti internet (messaggistica, social network e spazi virtuali); 83 con contenuti pedopornografici, dei quali 4 risultati positivi. 25 le vigilanze agli uffici postali e sei le persone denunciate. Sono state sporte inoltre 124 denunce e querele. Sul fronte dell'attività di prevenzione nelle scuole, sono stati svolti 35 incontri, convegni e seminari.

42 i sopralluoghi della Polizia Scientifica che ha effettuato 3.691 fotosegnalamenti, di cui 3025 per immigrazione. Sono state identificate dattiloscopicamente 2 persone e sono state effettuate 70 attività legate all’ordine pubblico.