Albenga, cartelli di avviso in via dei Mille: “Possibile presenza di esche o bocconi avvelenati”

In via dei Mille ad Albenga sono stati affissi cartelli di avviso per segnalare una possibile presenza di esche e/o bocconi avvelenati. L’avvertimento arriva dal Comune di Albenga – Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale, Unità Operativa Servizi Tecnico Manutentivi/Ambiente.

Nel messaggio si raccomanda ai cittadini la massima attenzione, in particolare ai proprietari di animali da compagnia, invitati a tenerli sotto stretta sorveglianza durante le passeggiate. In caso di individuazione di bocconi o esche sospette è richiesto di contattare il Comando di Polizia Locale al numero 0182 544444.

Secondo le prime informazioni, al momento non sarebbero stati rinvenuti bocconi avvelenati né accertato alcun illecito. Tuttavia, un cane della zona avrebbe manifestato problemi di salute compatibili con un sospetto avvelenamento. A seguito di questa segnalazione è scattata la procedura prevista, che obbliga il Comune a informare la cittadinanza con appositi avvisi.

L’amministrazione invita alla collaborazione e alla prudenza, ricordando l’importanza di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta.