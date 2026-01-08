Ripristino strade provinciali a Varazze, entro giugno l'intervento dall'ex Cartiera

Scattano gli interventi di ripristino delle strade comunali e provinciali 57, 57 bis e 542 a Varazze dopo la posa della fibra ottica.

In questi giorni il Sindaco Luigi Pierfederici insieme al primo cittadino di Stella Andrea Castellini, vicepresidente della Provincia di Savona, stanno seguendo la programmazione degli interventi.

"Al momento le squadre sono al lavoro sulle viabilità di Pero e Alpicella. Successivamente si procederà sul tratto da Alpicella verso il Monte Beigua -spiega il Sindaco varazzino - In parallelo, sulla viabilità di Castagnabuona, è previsto l’avvio dei lavori di ripristino verosimilmente entro la fine del mese.

Informazione molto importante riguarda nello specifico il tratto davanti alla ex cartiera, qui è previsto un intervento congiunto tra Provincia di Savona, Ireti e FiberCop, con un ripristino a tutta sezione in uno dei punti oggi più ammalorati".

"Un lavoro di coordinamento necessario per migliorare in modo strutturale la sicurezza e la qualità delle nostre strade, dopo interventi infrastrutturali fondamentali come la fibra ottica - continua Pierfederici - Continuiamo a monitorare e a informare passo dopo passo".

"Abbiamo cercato in tutti i modi di evitare i disagi di più cantieri sparsi. Abbiamo deciso che il tratto davanti alla ex Cartiera non sarà ancora oggetto di ripristino da parte della fibra ottica perché visti i guasti a livello idrico che erano avvenuti in questa tratta un paio d'anni fa abbiano fatto sì che Ireti predisponesse, grazie anche al Comune di Varazze, i lavori per il ripristino di questa parte di rete per fare in modo che non ci siano più problemi estivi e per evitare di avere due cantieri diversi - prosegue Castellini - Abbiamo fatto così in modo che venisse fatto un ripristino unico che verrà fatto entro giugno. Provincia, fibra ottica e Ireti predisporranno quindi il rifacimento completo di questo pezzo di tratta".

I lavori iniziati ieri sulle provinciali Sp57 e Sp57bis proseguiranno fino al 31 gennaio.