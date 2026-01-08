Liguria nel gelo: i primi giorni di gennaio 2026 tra i più freddi degli ultimi 20 anni

"Dal 4 al 7 gennaio 2026 la Liguria ha registrato temperature medie regionali ben al di sotto della norma climatica, con un raffreddamento diffuso su tutto il territorio". A fare il punto sulla situazione è l’Arpal.

"La temperatura media regionale del periodo, pari a circa 2 °C, colloca il 2026 al quarto posto tra gli inizi di gennaio più freddi degli ultimi vent’anni, dopo il 2009, il 2010 e il 2017. Anche le temperature minime medie risultano basse, pur senza raggiungere valori estremi su singole località"

"I dati indicano che il freddo percepito non è legato a episodi puntuali particolarmente intensi, ma a una persistenza di condizioni fredde su scala regionale, che ha contribuito ad abbassare in modo netto le temperature medie".

Il grafico delle temperature osservate mostra infatti una brusca diminuzione nei primi giorni di gennaio, con effetti omogenei sull’intera Liguria

"La sensazione di freddo è probabilmente accentuata dal confronto con gli ultimi anni, caratterizzati da inverni spesso miti e da temperature superiori alla media stagionale".

"Il quadro osservato è coerente con la situazione meteorologica a scala europea. Come descritto dal meteorologo Guido Cioni in un recente approfondimento, una vasta massa d’aria fredda di origine continentale ha interessato gran parte dell’Europa, estendendosi progressivamente fino al Mediterraneo. L’espansione di questa aria fredda verso sud ha determinato un calo generalizzato delle temperature, coinvolgendo anche l’Italia e la Liguria", concludono dall'Arpal.