Crepa su un muro in Corso Italia ad Albisola: riaperta la strada

È stato terminato il cantiere per la messa in sicurezza definitiva del muro di Corso Italia ad Albisola Superiore.

Da mercoledi è stato rimosso l'impianto semaforico che, da settembre, regolava la viabilità, a senso alternato, nella strada che collega Albisola con Grana, Luceto ed Ellera, che era stato posizionato a seguito di un intervento e sopralluogo dei Vigili del Fuoco per la presenza di una crepa su un muro di cemento adiacente al tratto interessato.

"Il Consiglio Comunale ha adottato nell'ultima variazione di bilancio, una somma di 21.000 euro destinata all'intervento di consolidamento del muro di Corso Italia al fine di rimuovere l’impianto semaforico - ha spiegato il Sindaco Maurizio Garbarini - Si è trattato di una operazione complessa dal punto di vista burocratico per via dei soggetti pubblici e privati interessati dalla proprietà e per le competenze relative alla posizione e all'origine del muro".

La viabilità è tornata regolare in entrambi i sensi.