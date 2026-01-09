Riforma sanità, Asl2 nomina i responsabili per la fase di transizione verso l'ATS

Nella fase di transizione che porterà alla piena operatività e attuazione della riforma sanitaria regionale l’Area Sociosanitaria Locale 2 (Asl2) ha provveduto alla nomina dei responsabili chiave per garantire la continuità operativa. Dal 1° gennaio 2026, infatti, le singole Aziende Sociosanitarie Liguri sono state fuse nella nuova Azienda Territoriale Sociosanitaria Ligure (ATS Liguria) che ha come coordinatrice per sei mesi Monica Cirone.

Nel primo provvedimento, firmato da Monica Cirone, viene stabilito un assetto organizzativo e gestionale transitorio nelle more della ridefinizione aziendale completa. Queste nomine hanno validità fino al 30 giugno 2026, salvo proroghe o nuove nomine da parte del Direttore Generale dell'ATS Liguria.

Il documento identifica le figure professionali che presidieranno ambiti critici come la sicurezza, la protezione dei dati e la digitalizzazione. Per la Sicurezza e Prevenzione è confermato Fabio Caocci; per l'Antincendio (R.T.A.) l'incarico è stato affidato a Valtero Rossello; alla Protezione dei Dati (D.P.O.) il ruolo sarà ricoperto da Francesco Lotito. Per la Transizione Digitale e Cybersicurezza responsabile Alessandro Cavaliere, che si occuperà anche della conservazione sostitutiva; Anticorruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) nominata Patrizia Satragno e la Gestione Documentale è affidata a Pietro Degliangioli.

Sul fronte medico e della sicurezza sanitaria, sono stati individuati i medici competenti e gli esperti di radioprotezione per i vari presidi ospedalieri (Savona, Pietra Ligure, Albenga e Cairo Montenotte). Medico Competente Coordinatore e Medico Autorizzato Laura Peloso; Esperti di Radioprotezione Nunzia Ciscognetti, Raffaella Martinelli e Paola Moresco. Conservazione Cartelle Cliniche Elettroniche Luca Garra.