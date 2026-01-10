Toirano, frana sul Monte San Pietro: vietati accesso e transito nel tratto iniziale del sentiero Antica Via della Valle

"A seguito di una frana ancora in atto sul versante nord-ovest del Monte San Pietro, è vietato l’accesso e il transito nel tratto iniziale del sentiero Antica Via della Valle (ex strada comunale per Bardineto). La frana ha interessato anche una delle fonti di approvvigionamento dell'acquedotto di Toirano". A darne notizia è il Comune di Toirano, attraverso la pagina Facebook istituzionale.

"Tratto interdetto: circa 200 metri dopo l’ingresso del sentiero dalla Strada Provinciale n. 60 per Bardineto - proseguono dal Comune - Tratto percorribile: resta consentito l’utilizzo della parte nord del sentiero, dall’ingresso in località Giogo di Toirano fino alla confluenza del torrente Servaira".

"Invitiamo tutti a rispettare la segnaletica, non oltrepassare le interdizioni e a condividere l’informazione per la sicurezza di escursionisti e cittadini. Per i dettagli completi: consultare l’Ordinanza Sindacale n. 3 del 09/01/2026 sul sito istituzionale", concludono dal Comune di Toirano.