Meteo: neve sulle Alpi, freddo e vento sulle pianure

Correnti nordoccidentali legate ad una estesa ed intensa depressione atlantica portano neve sulle Alpi di confine, mentre in pinaura venti di Foehn e temperature in leggero ribasso. A seguire periodo più tranquillo con alta pressione.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 9 e domani sabato 10 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e Liguria. Nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi di confine e Valle d'Aosta, con nevicate fino a bassa quota per tutto il giorno oggi e domani, pioggia nei momenti più caldi nelle vallate, e possibile pioggia gelata a causa di infiltrazioni di aria più calda.

Temperature in leggero rialzo sulle pianure, ma comunque ancora piuttosto freddine, con massime comprese tra 7 e 13 °C , e minime ancora prevalentemente negative sulle pianure piemontesi, e comprese tra 5 e 9 °C sulle coste.

Venti generalmente assenti o deboli variabili su pianure oggi, domani rafiche di Feohn in particolare sui settori occidentali e Liguria di ponente. Venti forti o molto forti sulle Alpi con raffiche anche oltre i 100 km/h.

Da domenica 11 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso domenica, nuvolosità in aumento a partire da lunedì anche se senza precipitazioni. Temperature in calo con valori sotto la media del periodo, freddo e gelate notturne sulle pianure del piemonte e zone interne della Liguria. Vento ancora presente alladomenica mattina con raffiche settentrionali un po' ovunque in attenuazione nel corso della giornata.

A seguire aumento termico anche se piuttosto contenuto e alta pressione con possibili nebbie al mattino.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/677-Stagionali_Febbraio_2026.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.